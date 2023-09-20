NASA'nın Mars Helikopteri Kızıl Gezegende Yeni Yükseklik Rekoru Kırdı

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, kızıl gezegende yeni bir uçuş rekoruna imza attı. Ingenuity, 59. uçuşunda daha önceki rekorunu 20 metre geride bırakarak 6 metre yüksekliğe ulaştı.

Ingenuity'nin son başarısı, aynı zamanda Perseverance gezicisini de içeren görevi denetleyen NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) tarafından açıklandı. Uçuş, kalktığı yerden aynı noktaya indiği için öncelikle Ingenuity'yi yeni bir yükseklik rekoru elde etmeye zorlamaya odaklandı.

Ingenuity, Nisan 2021'deki ilk uçuşundan bu yana önemli ilerleme kaydetti. İlk uçuşu sırasında, Mars yüzeyinin 3 metre üzerinde 39.1 saniye boyunca havada asılı kalarak, Mars'ın ince atmosferine rağmen motorlu uçuş gerçekleştirebildiğini kanıtladı. Sonraki uçuşlarda Ingenuity'nin havada 169.5 saniyeye kadar kaldığı, 709 metreye kadar mesafe kat ettiği ve 15 mil/saat (saniyede 6.5 metre) hıza ulaştığı görüldü.

Helikopterin Jezero Krateri'nde rota planlaması için havadan çekimler yaparak Perseverance gezginine yardım etmesiyle Ingenuity'nin performansı beklentileri aştı. Ayrıca Ingenuity, yol boyunca çeşitli teknik sorunlardan kurtularak dayanıklılığını gösterdi.

NASA, Ingenuity'den elde ettiği bilgileri gelecekteki Mars misyonları ve hatta muhtemelen kızıl gezegenin ötesindeki görevler için helikopterin daha gelişmiş versiyonlarını geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

kaynaklar:

– NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL)