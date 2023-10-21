– NASA, Derin Uzay Uçuşları için 3D Baskılı Alüminyum Roket Motoru Nozulları Geliştiriyor

NASA, uzay yolculuğunu daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için sürekli olarak roketlerin ağırlığını azaltmanın yollarını arıyor. Odaklanılan alanlardan biri, uzayın zorlu koşullarına dayanabilecek hafif malzemelerin geliştirilmesidir. Son zamanlarda NASA, alüminyumdan yapılmış 3D baskılı roket motoru nozulunun geliştirilmesi ve test edilmesiyle bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Alüminyum, çoğu metalden daha düşük yoğunluğa ve daha yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip olduğundan hafif bileşenler için ideal bir malzemedir. Ancak aşırı ısıya karşı toleransının düşük olması ve kaynak sırasında çatlama eğilimi göstermesi gibi sınırlamaları vardır. Bu faktörler şimdiye kadar onu roket motoru parçalarının katmanlı imalatı için uygunsuz hale getirmişti.

NASA'nın Dördüncü Sanayi Devrimi için Reaktif Eklemeli Üretim (RAMFIRE) projesi, roket motorlarında kullanım için yeterince ısıya dayanıklı, kaynaklanabilir bir alüminyum türü oluşturarak bu sınırlamaların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden mühendisler, A3-RAM6061 olarak bilinen yeni bir alüminyum çeşidi ve 2D baskı sürecinde kullanılmak üzere özel bir toz geliştirmek için Elementum 3D ile ortaklık kurdu.

3D baskılı RAMFIRE nozulları, nozulu serin tutmak ve erimeyi önlemek için dahili kanallarla tasarlanmıştır. Ayrıca tek parça olarak üretildikleri için birden fazla bağlantıya duyulan ihtiyaç azalır ve üretim süresi önemli ölçüde azalır. Geleneksel olarak üretilen nozüller, bine kadar ayrı ayrı birleştirilmiş parça gerektirebilir.

RAMFIRE nozulları, sıvı oksijen ve sıvı hidrojen ile sıcak ateşleme testleri ve inç kare başına 825 pound'u (psi) aşan basınç odaları dahil olmak üzere sıkı testlere tabi tutuldu. Nozullar bu zorlu koşullara dayandı ve neredeyse 10 dakikalık çalışma süresine ulaşarak zorlu derin uzay ortamlarında çalışabilme yeteneklerini gösterdi.

Roket motoru nozüllerine ek olarak, 36 inç çapındaki havacılık nozülü ve kriyojenik sıvı uygulamaları için vakum ceketli bir tank da dahil olmak üzere diğer gelişmiş bileşenleri oluşturmak için RAMFIRE alüminyum malzeme ve katkı maddesi üretim sürecinden yararlanıldı.

3D baskılı alüminyum roket motoru nozüllerindeki bu atılım, derin uzay uçuşlarında devrim yaratma potansiyeline sahip ve yüksek yapısal yüklere dayanabilen hafif roket bileşenlerinin üretilmesine olanak tanıyor. Bu bizi Ay'a, Mars'a ve ötesine insan gönderme hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:

– NASA, Derin Uzay Uçuşları için 3D Baskılı Alüminyum Roket Motoru Nozulları Geliştiriyor