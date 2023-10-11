NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu, Asteroid Bennu'nun Umut Veren Örneklerini Dünya'ya Sunuyor

NASA'nın OSIRIS-REx misyonu, asteroit Bennu'nun örneklerini başarıyla Dünya'ya teslim ederek bilim adamlarına inceleyecek zengin veriler sağladı. Örneğin ilk analizi, Bennu'nun su ve karbon içeren bileşikler açısından zengin olduğunu ortaya çıkardı ve bu da onu gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini araştırmak için değerli bir kaynak haline getiriyor. Örnek, şimdiye kadar toplanan en büyük karbon açısından zengin asteroit örneğidir ve güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunacaktır.

OSIRIS-REx uzay aracı 2016 yılında fırlatıldı ve asteroiti yörüngeden 2018 ay boyunca inceledikten sonra 22'de Bennu'ya ulaştı. Ekim 2020'de uzay aracı dramatik bir örnekleme çalışması gerçekleştirerek Bennu'nun gözenekli yüzeyinden büyük miktarda malzeme topladı. Toplama işlemi sırasında bir miktar kir ve çakıl taşı uzaya kaçarken, numunenin büyük bir kısmı başarıyla uzay aracının konteynerine yerleştirildi.

Örneği taşıyan dönüş kapsülü Eylül 2021'de Utah'a indi ve işlem ve iyileştirme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledildi. Toplanan malzemenin kesin miktarı hala bilinmiyor, ancak tahminler bunun yaklaşık 8.8 ons (250 gram) olduğunu ve görev gereksinimi olan 2.1 ons'u (60 gram) aştığını gösteriyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, numunenin bir kısmı ayrıntılı çalışma için dünya çapındaki araştırmacılara dağıtılacak.

Bilim adamları, Bennu örneğinin analizinin, karbon bileşiklerinin kimliğine ve bunların Dünya'daki yaşamın kökenindeki rolüne ilişkin bilgiler sağlayacağını umuyor. Ayrıca asteroidin incelenmesinin güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkında önemli bilgiler ortaya çıkaracağını da öngörüyorlar. OSIRIS-REx uzay aracı görevine devam edecek ve 2029'da daha ileri araştırmalar yapacağı Apophis adlı başka bir asteroide seyahat edecek.

Kaynaklar: NASA Yöneticisi Bill Nelson, Dante Lauretta (Arizona Üniversitesi'nde baş araştırmacı)