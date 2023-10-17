NASA, Koronal Kütle Atımının Dünya Üzerindeki Potansiyel Etkisi Konusunda Uyardı

NASA, yakın zamandaki bir güneş olayından kaynaklanan Koronal Kütle Atımının (CME) önümüzdeki günlerde Dünya'yı potansiyel olarak etkileyebileceğine dair bir uyarı yayınladı. Sunspot AR3467, 16 Ekim'de uzaya bir enerji patlaması salan manyetik bir filaman patlamasına tanık oldu. CME, Dünya ile doğrudan çarpışma rotasında olmasa da yörüngesi nedeniyle hala bir etkiye sahip olabilir.

Güneş lekeleri, Güneş'in fotosferinde daha soğuk sıcaklıklar ve yoğun manyetik aktivite ile karakterize edilen geçici olaylardır. Yoğun manyetik enerjinin bölgeleri olan manyetik filamentler bu güneş lekelerini birbirine bağlar. Manyetik bir filamanın patlaması, güneş rüzgârının ve manyetik alanların güneş koronasının üzerinde yükselen veya uzaya salınan devasa bir patlaması olan bir CME ile sonuçlanır.

NASA'nın son modeli, güneş lekesi AR3467'nin patlamasından kaynaklanan CME'nin 19 Ekim'de Dünya'ya kısa bir darbe indirebileceğini ve potansiyel olarak küçük bir G1 sınıfı jeomanyetik fırtınaya yol açabileceğini öne sürüyor. G1 sınıfı bir fırtına küçük olarak kabul edilir ancak yine de uydu iletişiminde kesintilere, elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalara ve daha yüksek enlemlerde güzel kutup ışıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu hedef dışı CME büyük bir endişe kaynağı olmasa da NASA, güneş enerjisi aktivitelerini düzenli olarak izlemenin önemini vurguluyor. Güneş gözlemevleri ağını kullanarak güneşi sürekli olarak izliyorlar ve güneşin dış atmosferinden çalkantılı yüzeyine kadar çeşitli olayları araştırıyorlar. Ayrıca manyetik ve heliosismik aletler kullanarak güneşin iç kısmını da araştırıyorlar. Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş Karasal İlişkiler Gözlemevi, Arayüz Bölgesi Görüntüleme Spektrografı ve diğerleri gibi görevler, devam eden bu güneş gözetiminin bir parçasıdır.

Kaynak: NASA (URL belirtilmedi)