NASA, Ay Örneklerini Güvenle Saklayacak Ay Dondurucu Tasarımları Arıyor

NASA, planlanan Artemis görevleri sırasında elde edilen malzemeleri güvenli bir şekilde depolayabilecek bir "ay dondurucusu" için tasarımlar talep ediyor. Dondurucunun temel amacı bilimsel ve jeolojik örnekleri aydan Dünya'ya taşımak olacak. Ancak görevler sırasında toplanan insan biyolojik/fizyolojik örneklerinin saklanması ve taşınması için de kullanılabilir.

Ay dondurucusunun 2027 sonuna kadar hazır olması ve Artemis 5 misyonuyla fırlatılması bekleniyor. Taşınabilirliği sağlamak için dondurucunun, fırlatma ve iniş sırasında karşılaşılan titreşim ve şok gibi fiziksel kuvvetlere dayanabilmesi gerekir. Aynı zamanda, ay gezgini, ay habitatları, Orion mürettebat modülü, İnsan İniş Sistemi ve Geçit ay karakolu dahil olmak üzere gelecekteki Artemis astronotlarının kullanacağı çeşitli araç ve tesislerle de uyumlu olmalıdır.

Ay dondurucusunun soğuk iç kısmının toplam hacmi en az 10x10x26 inç (25x25x66 santimetre) olmalı ve tüm sistem ağırlığı 121 pounddan (55 kilogram) az olmalıdır. İçeride saklanan numuneler minimum 121 gün boyunca eksi 85 Fahrenheit (eksi 30 Santigrat) sıcaklıkta tutulabilmelidir.

Dondurucu, izleme ve kontrol için yerleşik bir ekranın yanı sıra, Artemis araçları ve Dünya üzerindeki yer istasyonlarıyla iletişim kurmak için telemetri için kablosuz ve kablolu internet bağlantısı içermelidir. Ek olarak sıcaklığı, genel sağlığı ve kapı aktivitesi ile ilgili verileri de kaydedebilmelidir.

Artemis programının üçüncü görevi olan Artemis 5'in, ay dondurucusunun ilk görevi olması planlanıyor. Artemis programı, insanları aya geri döndürmeyi amaçlıyor ve Artemis 3'ün 2025 yılında fırlatılması planlanıyor. Artemis 4 ve Artemis 5'in sırasıyla 2028 ve 2029'da fırlatılması öngörülüyor.

Kaynaklar: NASA, SAM.gov