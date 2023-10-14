NASA Asteroit Örneğinde Su ve Karbon Keşfetti

NASA, yakın zamanda Dünya'ya inen bir asteroit örneği üzerinde yaptığı çalışmada önemli bir atılım gerçekleştirdi. Uzay ajansı, antik asteroit Bennu'dan toplanan siyah asteroit parçalarında iki önemli bileşen tespit etti: su ve karbon. Bu keşif, şimdiye kadar gezegenimize getirilen en büyük karbon bakımından zengin asteroit örneğine işaret ediyor.

Numunenin Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde tanıtılması sırasında NASA yöneticisi Bill Nelson, bulgularla ilgili heyecanını dile getirdi. Dünyadaki tüm yaşam için hayati önem taşıyan karbon, numunenin toplam ağırlığının yaklaşık %5'ini oluşturuyordu. Hem organik hem de mineral formlarda mevcuttu. Ayrıca suyun kil minerallerinin kristal yapısında kilitli olduğu da tespit edildi.

Bilim adamları, milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarpan su taşıyan asteroitlerin varlığının, gezegenimizdeki okyanusların, göllerin ve nehirlerin varlığından sorumlu olduğuna inanıyor. Karbon ise proteinlerin, enzimlerin, DNA ve RNA gibi genetik bileşenlerin oluşumunda önemli bir rol oynar.

Keşif, taramalı elektron mikroskobu, X-ışını bilgisayarlı tomografi ve diğer tekniklerin kullanıldığı bir ön analiz yoluyla yapıldı. Asteroit örneğinin bu başarılı şekilde toplanması NASA için önemli bir kilometre taşıdır çünkü bu, ABD'nin bir asteroitten örnek alan ilk misyonudur.

Adını eski bir Mısır tanrısından alan Bennu asteroiti, "uzay boşluğunda korunan ilkel bir eser" olarak kabul ediliyor. Yörüngesi Dünya'nınkiyle kesişiyor, bu da onu araştırma için uygun bir hedef haline getiriyor. Yaklaşık 250 gram ağırlığındaki numune, daha önceki Japon misyonlarının asteroitlere gönderdiği miktarın çok üzerindedir.

NASA, Apollo döneminde Ay kayalarıyla başlatılan geleneği sürdürerek, gelecekteki incelemeler için numunenin en az %70'ini Johnson Uzay Merkezi'nde saklamayı planlıyor.

Genel olarak NASA'nın son başarısı, asteroitlerin bileşimi ve bunların Dünya gibi yaşanabilir gezegenlerin gelişimi üzerindeki potansiyel etkisi hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

kaynaklar:

– NASA Yöneticisi Bill Nelson, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde

– NASA'nın taramalı elektron mikroskobu, X-ışını bilgisayarlı tomografi ve daha fazlasını içeren analizi.