ABD uzay ajansı NASA'ya göre, Dünya'ya yakın asteroit Bennu'nun yüzeyinden toplanan bir numunenin yakın zamanda yapılan bir analizi, bol miktarda su ve karbonun varlığını ortaya çıkardı. Bu bulgular, Dünya'daki yaşamın uzaydan gelmiş olabileceği teorisine daha fazla kanıt sağlıyor. NASA yöneticisi Bill Nelson, numuneyi "şimdiye kadar Dünya'ya dönen en büyük karbon açısından zengin asteroit örneği" olarak nitelendirdi.

Ön analiz, numunenin elektron mikroskobu ve X-ışını bilgisayarlı tomografisi dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanılarak taranmasını içeriyordu. Sonuçlar, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve meteorlar gibi gök cisimlerinin, yaşam için gerekli bileşenleri Dünya'nın erken dönemlerine tohumladığı hipotezini destekleyebilecek ek keşiflerin olasılığını ortaya koyuyor.

NASA, Bennu'daki kayaların ve tozun içindeki sırları araştırmanın önemini vurguladı. Bu bilgiler, güneş sistemimizin oluşumuna, Dünya'daki yaşam için öncül materyallerin potansiyel tohumlanmasına ve gezegenimizle asteroit çarpışmalarının önlenmesi ihtiyacına ışık tutabilir.

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı tarafından yedi yıllık bir gidiş-dönüş görevi sırasında toplanan örnek, geçen ay Dünya'ya paraşütle atılan kapalı bir kapsülde bulunuyordu. Etkinliğe katılanlar numuneleri ilk elden göremese de, görüntülerde numune saklama kutusunun dış kısmında kömür renginde kayalar, çakıl taşları ve toz topluluğu görülüyordu.

Numunenin daha ayrıntılı incelenmesi, Dünya'daki yaşam için hayati önem taşıyan yüksek konsantrasyonda karbonun yanı sıra kil lifleri içinde kilitlenmiş su moleküllerini ortaya çıkardı. Bilim insanları ayrıca demir minerallerini de tespit etti ve bu da oluşumu sırasında su açısından zengin bir ortam olduğunu düşündürdü. Moloz yığını olarak bilinen asteroit Bennu, Dünya gibi kayalık gezegenlerin kökenleri ve gelişimi hakkında değerli ipuçları taşıyor.

kaynaklar:

– URL 1: NASA'nın bulgularına ilişkin orijinal makale.