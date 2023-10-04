NASA, Kuiper Kuşağı Nesnelerini Keşfetmek İçin Yeni Ufuklar Görevini Genişletiyor

NASA'nın 2006 yılında Plüton'u keşfetmek için yola çıkan Yeni Ufuklar misyonu beş yıl uzatıldı. Görevin başlangıçta 2024'te tamamlanması planlanıyordu ancak şimdi uzay aracı kuyruklu yıldızların bulunduğu Kuiper Kuşağı'ndan çıkana kadar devam edecek. Bu uzantı, misyon için takip edilecek yeni hedeflere izin verir.

2025'ten itibaren New Horizons, Kuiper Kuşağı'ndaki nesneleri keşfetmeye odaklanacak. Misyon, genişletilmiş, düşük aktivite modunda çalışırken heliofizik verilerini toplayacak. Bilim insanları Kuiper Kuşağı nesnelerini tanımlamayı ve incelemeyi amaçlıyor. Uygun bir hedef bulunursa yakın uçuş mümkün olabilir.

NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox, genişletilmiş görevin önemini vurguladı: "Yeni Ufuklar misyonu, güneş sistemimizde, heliosferimiz hakkındaki önemli soruları yanıtlamak ve NASA ve NASA için çok disiplinli bilim için olağanüstü fırsatlar sağlamak açısından benzersiz bir konuma sahiptir. bilimsel topluluk."

Görevin sorumlulukları NASA'nın Heliofizik ve Gezegen Bilimi Bölümlerine devredilecek. İlgi duyulan özel hedeflerden biri, buzlu cisimlerden oluşan bir Kuiper Kuşağı nesnesi olan Arrokoth'tur. Uzay aracının yaklaşık 34 kilometre genişliğindeki Arrokoth'un yanından geçmesi, nesne hakkında değerli veriler sağlayacak.

Genişletilmiş Yeni Ufuklar misyonu, NASA'nın Gezegen Bilimi ve Heliofizik Bölümleri tarafından ortaklaşa yönetilecek. Gezegen bilimci Alan Stern, görevin uzatılması ve alınan destek için şükranlarını dile getirdi: "NASA'nın Kuiper Kuşağı'nın keşfine Yeni Ufuklar uzay aracıyla devam etmesini sağlamakta bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum - Sen başardın!"

kaynaklar:

– NASA raporu

– Space.com raporu