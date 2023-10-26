NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunda Uzay Lazer Gösterisi Gerçekleştirecek

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) uzay lazerlerinin çığır açan bir teknoloji gösterimini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gösteri, uzay bilimi ve keşif görevlerinden terabaytlarca veriyi Dünya'ya geri iletmek için lazer teknolojisi kullanmanın fizibilitesini test etmeyi amaçlıyor. Bu, NASA'nın ilk çift yönlü, uçtan uca lazer iletişim rölesi olacak ve uzay ajansının lazer iletişimini mevcut uzay iletişim ağlarına entegre etmesine olanak sağlayacak.

Teknoloji gösterimi, ISS'nin ILLUMA-T (Entegre Lazer İletişim Rölesi Gösterimi Düşük Dünya Yörüngesi Kullanıcı Modemi ve Amplifikatör Terminali) adı verilen bir modülle donatılmasını içerir. ILLUMA-T modülü bir teleskop ve iki eksenli bir gimbal içerir; bu, Lazer İletişim Röle Gösterimi (LCRD) uydusunu jeosenkron yörüngede izlemesine olanak tanır. Yaklaşık olarak mikrodalga büyüklüğündeki optik modül, standart bir buzdolabıyla karşılaştırılabilecek bir ünitenin parçasıdır.

Gösteri, ISS'den LCRD uydusuna 1.2 Gbps hızında veri gönderilmesini içerecek. LCRD uydusu daha sonra verileri Kaliforniya veya Hawaii'deki optik yer istasyonlarına aktaracak. Veriler oradan New Mexico'daki LCRD Görev Operasyon Merkezine iletilecek ve son olarak NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezindeki ILLUMA-T yer operasyonları ekibine iletilecek.

Goddard'daki mühendisler, bu uçtan uca aktarım süreci aracılığıyla iletilen verilerin doğruluğunu ve kalitesini değerlendirecek. Gösterinin başarısı, ILLUMA-T'nin ISS'ye entegrasyonuna yol açarak yörüngedeki laboratuvarın veri iletim kapasitesini önemli ölçüde artırabilir.

ISS ile mevcut iletişim, veri iletimi için radyo sinyallerini kullanan İzleme ve Veri Aktarma Uydusu (TDRS) ağına dayanmaktadır. Ancak uzay lazerlerinin kullanımı, gelecekteki uzay görevleri için daha yüksek veri aktarım hızları ve gelişmiş iletişim sunabilir.

FAQ

1. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki uzay lazeri gösterisinin amacı nedir?

NASA, uzay bilimi ve keşif görevlerinden Dünya'ya büyük miktarda veri iletmek için lazer teknolojisinin kullanımını test etmeyi amaçlıyor.

2. ILLUMA-T nedir?

ILLUMA-T, Entegre Lazer İletişim Röle Gösterimi Düşük Dünya Yörüngesi Kullanıcı Modemi ve Amplifikatör Terminali anlamına gelir. Uzay lazeri gösterimi için Uluslararası Uzay İstasyonuna takılan bir modüldür.

3. Veri aktarım süreci nasıl işleyecek?

ISS'deki ILLUMA-T modülü, verileri Lazer İletişim Aktarma Gösterimi (LCRD) uydusuna iletecek. LCRD uydusu daha sonra verileri optik yer istasyonlarına iletecek ve onlar da bunu LCRD Görev Operasyon Merkezine ve son olarak ILLUMA-T yer operasyonları ekibine gönderecek.

4. Bu gösterinin önemi nedir?

Başarılı olması durumunda, ILLUMA-T'nin ISS'ye entegrasyonu, uzay istasyonuna ve istasyondan aktarılabilecek veri hacmini önemli ölçüde artırarak gelecekteki uzay görevleri için iletişim yeteneklerini geliştirebilir.

5. Lazer iletişimi mevcut radyo tabanlı iletişim sistemleriyle karşılaştırıldığında nasıldır?

Lazer iletişimi, radyo tabanlı sistemlere kıyasla daha yüksek veri aktarım hızları ve gelişmiş iletişim sunma potansiyeline sahiptir. Uzay iletişiminde devrim yaratabilir ve uzay görevlerinden daha hızlı ve daha verimli veri iletimini sağlayabilir.

(Kaynaklar: NASA, Space.com)