NASA, Artemis Ay Roket Motorları İçin “Sıcak Ateş” Testi Gerçekleştiriyor

NASA, Artemis ay roket motorları için son sertifikasyon serisinin bir parçası olarak yakın zamanda bir "sıcak ateş" testini tamamladı. Uzay ajansı, astronotları aya geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programı için yeniden tasarlanmış RS-25 uzay mekiği motorlarını kullanmayı planlıyor.

17 Ekim'de başlayan sıcak ateş serisinin, 25'lerin sonlarında Artemis 5 görevi için kullanılacak güncellenmiş RS-2020 motor serisini sertifikalandırması amaçlanıyor. Artemis programının önemli bir bileşeni olan her Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin çekirdek aşamasına dört RS-25 güç veriyor.

Test sırasında, kod adı E25 olan RS-0525 motoru, NASA'nın Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nde planlanan 550 saniyelik (dokuz dakikadan fazla) süre boyunca başarıyla ateşlendi. Bu test, nozul, hidrolik aktüatörler, esnek kanallar ve turbo pompalar gibi çeşitli yeni motor bileşenlerinin performansına ilişkin verileri toplar.

Sıcak ateş serisi, her RS-12 motoru için 25 testten oluşur. Önceki bir RS-25 motoru, 12 testten oluşan kendi serisini tamamladıktan sonra Haziran ayında sertifikalandırıldı. Bu testler Artemis 5'ten başlayarak gelecekteki SLS görevlerinin sertifikasyonuna yardımcı olacak.

Artemis programında, 2'te dört astronotu ayın etrafında gezdirecek olan Artemis 2024 de dahil olmak üzere birçok planlı görev bulunuyor. Artemis 3, SpaceX'in Starship iniş sisteminin hazır olması koşuluyla, 2025'in sonlarında veya 2026'da astronotları ayın güney kutbu yakınına indirmeyi hedefliyor. Artemis 4 gibi ek görevlerin önümüzdeki yıllarda da planlanması planlanıyor.

Alabama, Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA mühendisleri, motor testlerine ek olarak, Artemis 8'in ötesindeki gelecekteki görevler için alternatif bir güçlendirici tasarımı üzerinde testler yürütüyor. Güçlendirici motorlar, kalkış sırasında ekstra itme gücü sağlamak açısından çok önemli.

SLS motorlarının baş yüklenicisi, L3Harris Technologies'e bağlı bir şirket olan Aerojet Rocketdyne'dir; Boeing ise SLS roketlerinin yapımından sorumludur.

Bu testler ve sertifikalar, NASA'nın uzay araştırmalarını ilerletme ve astronotları aya geri döndürme yönünde devam eden çabalarında önemli kilometre taşlarına işaret ediyor.

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