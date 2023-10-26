CatSat: Uzay Tabanlı Algılama ve İletişimde Devrim Yaratıyor

Otuz yıl önce, çikolatalı puding yaparken tesadüfen yapılan bir telefon görüşmesi, uzay tabanlı algılama ve iletişimde devrim yaratacak bir fikrin kıvılcımını ateşledi. O zamanlar genç bir mühendis olan Christopher Walker, tavandaki bir ampulün yansımasını büyüttüğünde, puding kabının üzerindeki plastik ambalajın bükülmüş olma potansiyelini keşfetti. Bu konsept sonunda geleneksel konuşlandırılabilir antenlerin ağırlığının çok altında geniş toplama açıklıkları oluşturan şişirilebilir bir cihaz olan Büyük Balon Reflektörünün (LBR) geliştirilmesine yol açtı.

NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) programının finansmanı sayesinde Walker'ın vizyonu nihayet gerçeğe dönüşüyor. LBR, iç yüzeyin bir bölümünü alüminize ederek şişirilmiş bir kürenin bir kısmını parabolik bir antene dönüştürür. NIAC ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı tarafından finanse edilen 33 fit çapında (10 metre) bir prototiple Walker, LBR'nin NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun açıklık boyutunu aşan yeteneklerini gösterdi.

LBR tasarımı, geleneksel reflektör antenlerin karşılaştığı zorlukları çözer. Bir plaj topu gibi şişer ve hacimli ve karmaşık konuşlandırılabilir donanıma ihtiyaç duymadan sabit bir parabolik çanak şekli sağlar. Dahası, kompakt bir hacim halinde katlanabiliyor, bu da uzayda fırlatılmasını ve konuşlandırılmasını kolaylaştırıyor.

Bu teknolojinin dikkate değer uygulamalarından biri yüksek hızlı iletişimdir. Freefall Aerospace tarafından NASA, Arizona Üniversitesi ve Rincon Research Corporation ile işbirliği içinde geliştirilen 6 üniteli bir CubeSat olan CatSat, şişirilebilir antenin alçak Dünya yörüngesindeki yeteneklerini gösterecek. Konuşlandırıldıktan sonra anten, yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğraflarını Dünya'ya geri gönderecek. NASA'nın CubeSat Fırlatma Girişiminin bir parçası olan bu görev, CubeSats kullanılarak gelecekteki ay, gezegen ve derin uzay görevlerinin potansiyelini sergiliyor.

SSS:

Büyük Balon Reflektörü (LBR) Nedir?

LBR, şişirilmiş bir kürenin bir kısmını parabolik bir antene dönüştüren şişirilebilir bir cihazdır. Geleneksel konuşlandırılabilir antenlerin ağırlığının çok küçük bir kısmıyla geniş toplama açıklıkları oluşturur.

LBR neden önemlidir?

LBR, geleneksel reflektör antenlerin karşılaştığı ağır ağırlık ve karmaşık dağıtım gibi zorlukları çözer. Hacimli bir donanıma ihtiyaç duymadan sabit bir parabolik çanak şekli sağlar ve küçük bir hacme katlanarak uzaya fırlatılması ve konuşlandırılmasını kolaylaştırır.

CatSat nedir?

CatSat, şişirilebilir antenin alçak Dünya yörüngesindeki yeteneklerini gösterecek 6 üniteli bir CubeSat'tır. Yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğraflarını Dünya'ya geri gönderecek ve CubeSats kullanılarak gelecekteki görevlerin potansiyelini sergileyecek.

CatSat ve LBR'yi kim geliştirdi?

CatSat, Freefall Aerospace tarafından NASA, Arizona Üniversitesi ve Rincon Research Corporation ile işbirliği içinde geliştirildi. LBR konseptinin öncülüğünü NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Konseptler programından ve ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan fon alan Christopher Walker yaptı.

LBR geleneksel reflektör antenlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

LBR, geleneksel reflektör antenlere hafif bir alternatif sunar. Şişirilebilir tasarımı, hantal ve karmaşık konuşlandırma mekanizmalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak onu daha çok yönlü ve uzayda konuşlandırmayı daha kolay hale getiriyor.

kaynaklar:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Youtube videosu: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed