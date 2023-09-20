NASA, Yerçekimi Dalgalarında Galaksimize Bir Bakış Simüle Ediyor

Gökbilimciler, gökyüzünün yerçekimi dalgalarında görüneceği şekilde görselleştirilmesini sağlamak için simüle edilmiş verileri kullanarak galaksimize yeni bir bakış açısı sundu. Yerçekimi dalgaları, yörüngedeki nesneler tarafından uzay-zamanda üretilen kozmik dalgalanmalardır ve önümüzdeki on yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen uzay tabanlı gözlemevleri, bu fenomenlere dair anlayışımızı büyük ölçüde artıracaktır.

Yer tabanlı gözlemevleri 2015'ten bu yana yıldız kütleli kara deliklerin, nötron yıldızlarının veya her ikisinin birleşmesini temsil eden yaklaşık yüz olay tespit etti. Bu sinyaller, gökyüzünün herhangi bir yerinde meydana gelebilecek ve galaksimizin ötesindeki kaynaklardan gelebilecek kısa ömürlü, yüksek frekanslı olaylardır. Ancak Samanyolu'nda beyaz cüceler, nötron yıldızları ve dar yörüngelerdeki kara delikler gibi kompakt nesneleri de içeren birçok ikili sistem vardır.

Bu ultra kompakt ikili dosyaları (UCB'ler) gözlemlemek için bir uzay gözlemevi gereklidir, çünkü yer çekimi dalgalarının frekansları yer tabanlı dedektörler için çok düşüktür. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak misyonu olan yeni Lazer İnterferometre Uzay Anteninin (LISA) on binlerce UCB'yi tespit etmesi bekleniyor. Daha fazla UCB keşfetmek LISA'nın öncelikli hedeflerinden biridir.

Araştırmacılar, galaksimizin tüm gökyüzünden bir görüntüsünü oluşturmak için UCB'lerden gelen beklenen dağılım ve yerçekimsel dalga sinyallerinin simüle edilmiş verilerini birleştirmek için bir teknik geliştirdiler. Bu görüntü görünür, kızılötesi veya X-ışını ışığında tüm gökyüzü görünümüne benzer. Görselleştirme, yerçekimi dalgalarının evreni gözlemlerken sunduğu eşsiz perspektife kısa bir bakış sağlıyor. Umudumuz, bu görüntünün gelecekteki versiyonlarının gerçek LISA verileri kullanılarak yapılmasıdır.

The Astronomical Journal'da yayınlanan bu çalışma, yerçekimi dalgalarının evreni incelemek için yeni bir araç olarak potansiyelini ortaya koyuyor. Gökbilimciler, LISA gibi uzay tabanlı yerçekimsel dalga gözlemevlerinden elde edilen verileri birleştirerek, galaksimizdeki nesnelerin dinamikleri ve ikili sistemlerin doğası hakkında değerli bilgiler edinebilirler.

kaynaklar:

– Astronomi Dergisi (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi