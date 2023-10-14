NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Kaplı Asteroit Görevine Başlıyor

NASA'nın Psyche uzay aracı, türünün ilk keşfi olan benzersiz bir metal kaplı asteroit yolculuğuna başladı. Adını takip ettiği asteroit Psyche'den alan uzay aracının, altı yıllık yolculuğunun ardından 2029 yılında hedefine ulaşması bekleniyor. Bilim adamları, Psyche'nin erken bir gezegenin çekirdeğinin kalıntıları olabileceğine ve Dünya'nın ve diğer kayalık gezegenlerin iç işleyişine dair değerli bilgiler sağlayabileceğine inanıyor.

Uzay aracı SpaceX tarafından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve roketin üst kısmından başarılı bir şekilde ayrıldığı için yer kontrolörlerinden alkış aldı. Bu görev, kayalık veya buzlu asteroitlere odaklanan önceki görevlerden bir sapmayı temsil ediyor. Bilinen dokuz metal açısından zengin asteroitin en büyüğü olan Psyche, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağının dış bölgesinde güneşin yörüngesinde dönüyor.

Gökbilimciler Psyche'nin yaklaşık 232 km genişliğinde ve 280 km uzunluğunda olduğunu belirlediler. Demir, nikel ve diğer metallerin yanı sıra silikatlardan oluştuğuna inanılıyor. Gri ağırlıklı yüzeyinin kozmik etkilerden kaynaklanan ince metal tanecikleriyle kaplanması bekleniyor. Bilim insanları asteroitin sivri uçlu metal kraterler, yükselen metal kayalıklar ve metallerle kaplanmış aşınmış lav akıntıları içerdiğini hayal ederken, spekülasyonlarının hedefin dışında olabileceğini kabul ediyorlar.

Psyche, metal içeriğinin yanı sıra, erken güneş sisteminden kalma gezegensel bir yapı taşı olma potansiyel rolü nedeniyle bilim adamlarının büyük ilgisini çekiyor. Araştırma, Dünya'daki yaşamın kökenleri ve gezegenimizi yaşanabilir kılan faktörler hakkındaki temel sorulara yanıtlar sağlayabilir. Bilim insanları Psyche'yi inceleyerek Dünya'nın demir çekirdeğinin, atmosferimizi koruyan ve yaşamın gelişmesini sağlayan koruyucu manyetik alanı yaratmadaki rolünü daha iyi anlamayı umuyorlar.

Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından yönetilen 2.4 milyar dolarlık görev, asteroide ulaşmak için dolambaçlı bir rota izleyecek. Uzay aracı Mars'ı ilk kez 2026'da yer çekimini artırmak için kullanacak, ardından 2029'da Psyche'nin etrafındaki yörüngeye girecek ve en azından 2031'e kadar orada kalacak. Bu iddialı görev, erken güneş sistemi ve güneş sistemimizin iç işleyişi hakkındaki bilgimizi genişletme vaadini taşıyor. kendi gezegeni.

Kaynaklar: NASA, Associated Press