NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroit Görevine Başlıyor

NASA'nın Psyche uzay aracı, nadir bulunan metal kaplı bir asteroidi keşfetmek için altı yıllık bir yolculuğa çıktı. Asteroitlerin çoğu genellikle kayalık veya buzlu olduğundan bu görev, metal dünyasının ilk keşfini işaret ediyor. Bilim adamları, Psyche adı verilen asteroitin erken bir gezegenin çekirdeğinin kalıntıları olabileceğine ve Dünya'nın ve diğer kayalık gezegenlerin erişilemez merkezlerine dair bilgiler sağlayabileceğine inanıyor.

Psyche uzay aracı, SpaceX tarafından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve asteroide 2029 yılında ulaşması bekleniyor. Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağının dış kısmında yer alan bu uzay aracı, şu ana kadar keşfedilen metal açısından zengin en büyük asteroittir. Asteroitin yaklaşık 144 mil genişliğinde ve 173 mil uzunluğunda olduğu ve bol miktarda demir, nikel ve diğer metaller içerdiğine inanılıyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden baş bilim adamı Lindy Elkins-Tanton, Dünya'nın metal çekirdeğini keşfetmenin bir hayal olduğunu, ancak yüksek basınç ve sıcaklığın bunu imkansız hale getirdiğini açıklıyor. Ancak Psyche asteroiti güneş sistemimizdeki metal bir çekirdeği inceleme fırsatı sunuyor.

Bilim insanları asteroitin özellikleri hakkında spekülasyonlar yaparak sivri uçlu metal kraterler, metal uçurumlar ve metal kaplı aşınmış lav akıntıları öngördü. Ayrıca asteroidin demir ve nikelinde eser miktarda altın, gümüş, platin veya iridyumun çözünmüş olması ihtimali de bulunuyor.

NASA adına Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen misyonun bütçesi 1.2 milyar dolar. Uzay aracı, 2026'da yer çekimini artırmak için Mars'ı kullanarak asteroide ulaşmak için dolambaçlı bir rota izleyecek. Daha sonra 2029'da asteroitin etrafında yörüngeye girmeye çalışacak ve 440 mil kadar yüksekte ve 47 mil kadar yakın bir daire çizecek.

Psyche uzay aracı güneş enerjisiyle çalışan elektrik itiş gücüne dayanıyor ve radyo dalgaları yerine lazer kullanan deneysel bir iletişim sistemine sahip. Bu sistem, derin uzaydan Dünya'ya veri akışını artırmayı ve gelecekte Ay'dan veya Mars'tan video aktarma potansiyeline sahip olmayı amaçlıyor.

Psyche asteroitine yapılacak bu görev, güneş sisteminin oluşumu ve bir gezegeni yaşanabilir kılan koşullar hakkındaki temel sorulara yanıtlar sağlayabilir. Ayrıca asteroitin metalik çekirdeğini incelemek, atmosferimizi korumak ve yaşamı mümkün kılmak için çok önemli olan Dünya'nın manyetik alanı hakkındaki anlayışımızı da geliştirebilir.

kaynaklar:

– NASA'nın Psyche Uzay Aracı Metal Asteroit (NASA) Görevine Başlıyor

– Psyche (Asteroit) (Wikipedia)