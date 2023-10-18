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NASA'nın Juno Sondası Jüpiter'in Uydusu Io'ya Yaklaşıyor, Çarpıcı Görüntüler Yakalıyor

ByRobert Andrew

Ekim 18, 2023
NASA'nın Juno Sondası Jüpiter'in Uydusu Io'ya Yaklaşıyor, Çarpıcı Görüntüler Yakalıyor

NASA'nın şu anda Jüpiter'in yörüngesinde bulunan Juno sondası, güneş sistemimizdeki volkanik açıdan en aktif dünya olduğu bilinen Jovian ayı Io'ya giderek yaklaşıyor. Juno, Jüpiter etrafındaki 55. yolculuğunda Io'nun yüzeyine sadece 7,270 mil kadar yaklaştı ve ayın şimdiye kadar çekilmiş en net görüntülerinden bazılarını yakaladı.

Görüntüler lav akıntılarını, ay yüzeyinden yükselen volkanları ve uzaya doğru patlayan potansiyel volkanik tüyleri gösteren koyu lekeleri ortaya çıkarıyor. Bu görüntüler, bazıları NASA veya ilgili uzay araştırma programları için çalışan profesyonel ve amatör görüntü işlemcileri tarafından işlenmiştir.

Juno misyonunun baş araştırmacısı Scott Bolton, uzay aracının Aralık ve Ocak 2024'teki sonraki geçişlerinde Io'ya daha da yaklaşacağını belirtti. Bu yakınlık, daha detaylı gözlemlere ve veri toplanmasına olanak tanıyacak.

Io'daki yoğun volkanik aktivite, Jüpiter ve komşu uyduları Europa ve Ganymede ile sürekli çekimsel etkileşimlerinin bir sonucudur. Io sürekli bir esneme ve sıkışma yaşar, bu da çok sayıda yanardağdan çıkan lavların oluşmasına yol açar.

Io'nun kendisi yaşam için uygun olmasa da, bilim insanları özellikle yakındaki uydu Europa'yı keşfetmeyle ilgileniyorlar. Europa'nın buzlu kabuğunun altında tuzlu bir denize sahip olduğuna inanılıyor, bu da onu Dünya dışındaki yaşama uygun günümüz ortamlarına ev sahipliği yapmaya potansiyel bir aday yapıyor.

NASA, 2024 yılında Jüpiter'in uydusu Europa'nın ayrıntılı keşiflerini gerçekleştirecek olan Europa Clipper uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Sonda, Europa'nın yaşama uygun koşulları barındırıp barındıramayacağını araştıracak.

Kaynak: NASA

By Robert Andrew

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