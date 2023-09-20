Şimdiye Kadarki En Büyük Asteroit Örneği: NASA'nın Osiris-Rex'i Görevini Tamamladı

NASA'nın Osiris-Rex uzay aracı, yedi yıllık görevini tamamlayarak bugüne kadarki en büyük asteroit örneğini sunmaya hazırlanıyor. Pazar günü, uzay aracı Dünya'nın yanından uçacak ve asteroit Bennu'dan yakaladığı en az bir bardak dolusu molozu bırakacak. Ana gemi başka bir asteroidi keşfetmek için uzaklaşırken örnek kapsül Utah çölüne paraşütle atlayacak.

Bilim adamları, Bennu'dan yaklaşık yarım kilo (250 gram) çakıl ve toz elde etmeyi bekliyor; bu, Japonya'nın diğer iki asteroitten topladığı küçük miktardan önemli ölçüde daha fazla. Bu asteroit örnekleri, korunmuş zaman kapsülleri görevi görerek güneş sistemimizin oluşumuna ve Dünya'daki yaşamın kökenlerine dair değerli bilgiler sağlıyor.

2016 yılında fırlatılan Osiris-Rex, 2018 yılında Bennu'ya ulaştı ve örnek toplamaya çalışmadan önce iki yıl boyunca asteroit üzerinde çalıştı. Örnek toplama sırasında uzay aracı, toplanan malzemenin bir kısmının uzaya dökülmesine neden olan sıkışmış bir kapak da dahil olmak üzere birkaç zorlukla karşılaştı. Yine de geri kalan numuneler kapsüle başarılı bir şekilde yerleştirildi.

1999 yılında keşfedilen Bennu'nun, başka bir uzay kayasıyla çarpışan daha büyük bir asteroitin kalıntısı olduğuna inanılıyor. Yaklaşık bir milin üçte biri genişliğindedir ve kayalarla dolu siyah engebeli araziyle kaplıdır. Bilim insanları, Bennu'yu yakından inceleyerek, asteroitin yolunun gelecekte Dünya için bir tehdit oluşturması durumunda asteroitin yönünü değiştirmeye yönelik stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilecek değerli bilgiler elde etmeyi umuyor.

Osiris-Rex örnek kapsülü 63,000 mil mesafeden bırakacak ve dört saat sonra Utah Test ve Eğitim Alanına inecek. Yaklaşık 3 feet genişliğinde ve 1.6 feet yüksekliğinde olan kapsül, paraşüt yumuşak bir iniş için onu yavaşlatmadan önce saatte 27,650 mil hızla alçalacak. Kapsül alındıktan sonra analiz için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledilecek.

Bu görev, NASA'nın derin uzaydan üçüncü örnek dönüşünü işaret ediyor; önceki görevlerde asteroitlerden güneş rüzgarı parçacıkları, kuyruklu yıldız tozu ve mikroskobik taneler alınıyordu. Ajans, Bennu örneğinin içeriğini 11 Ekim'de kamuya açıklamayı planlıyor. NASA ayrıca bu sonbaharda iki asteroit görevi daha başlatacak ve bu gök cisimleri hakkındaki anlayışımızı ve güneş sistemimizin incelenmesindeki önemini daha da ilerletecek.

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