NASA'nın Osiris-Rex uzay aracı şimdiye kadar bir asteroitten en büyük örneği sunmaya hazırlanıyor

Yedi yıllık bir arayışın heyecan verici bir sonucu olarak, NASA'nın Osiris-Rex uzay aracının Pazar günü Dünya'ya uçması ve asteroit Bennu'dan toplanan en az bir bardak dolusu moloz içeren bir örnek kapsülü bırakması planlanıyor. Bu, şimdiye kadar bir asteroitten alınan en büyük örnek olacak ve bilim insanları yaklaşık yarım kilo (250 gram) çakıl ve toz elde etmeyi bekliyor. Bu, Japonya'nın diğer iki asteroitten getirdiği miktardan önemli ölçüde daha fazla.

1999 yılında keşfedilen asteroit Bennu'nun, başka bir uzay kayasıyla çarpışan daha büyük bir asteroitin kalıntısı olduğuna inanılıyor. Bir milin yaklaşık üçte biri genişliğindedir ve kayalarla dolu siyah, engebeli bir yüzeye sahiptir. Bilim adamları, Bennu'nun erken güneş sisteminden kalıntılar içerdiğine ve bunların Dünya'nın ve yaşamın kökenine dair değerli bilgiler sağladığına inanıyor.

Osiris-Rex, 2016 yılında görevine başladı ve 2018 yılında Bennu'ya ulaştı. Asteroiti iki yıl boyunca dikkatle inceledikten sonra uzay aracı, kısa süreliğine yüzeyine dokundu ve vakum kullanarak toz ve çakılları emdi. Ancak numune toplayıcının kapağı sıkışarak bazı kayaların uzayda kaybolmasına neden oldu. Numune kapsülündeki malzemenin kesin miktarı ancak kapsül açıldığında bilinecektir.

Örnek kapsül, Utah çölüne inmeden dört saat önce Osiris-Rex'ten serbest bırakılacak. Paraşüt destekli inişin ardından kapsül, çapraz bulaşmayı önlemek için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki temiz bir laboratuvara götürülecek. Numuneler herhangi bir kontaminasyonu önlemek için özel temiz odalarda büyük bir dikkatle işlenecektir. NASA, örneğin içeriğini 11 Ekim'de kamuya açıklamayı planlıyor.

Bu görev, asteroitle ilgili birçok dönüm noktasının gerçekleştiği NASA'nın "Asteroid Sonbaharı" olarak adlandırdığı şeyin bir parçası. Bunlar arasında metal bir asteroidi inceleyecek Psyche uzay aracının 5 Ekim'de fırlatılması ve 1 Kasım'da Lucy uzay aracının ana asteroit kuşağında bir asteroitle karşılaşması yer alıyor. erken güneş sistemi.

Bu, NASA'nın derin uzaydan yaptığı üçüncü örnek dönüş görevi; daha önceki görevlerde güneş rüzgarı parçacıkları ve kuyruklu yıldız tozu alınıyordu. Japonya ayrıca 2010 yılında bir asteroitten örnekleri başarıyla geri getirdi. Bu örnekler, güneş sistemimizin ilk günlerine ait zaman kapsülleri görevi görüyor ve kozmik kökenlerimiz hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

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