NASA'nın Osiris-Rex Uzay Aracı Asteroid Örneğiyle Geri Dönüyor

Bir NASA uzay aracı, Pazartesi günü şimdiye kadarki en büyük asteroit örneğini Dünya'ya teslim edecek. Osiris-Rex uzay aracı, asteroit Bennu'dan topladığı en az bir kap dolusu molozu bırakarak yedi yıllık misyonunun sonuna işaret edecek. Bilim insanları, önceki asteroit numune görevlerinden önemli ölçüde daha fazla, yaklaşık 250 gram çakıl ve toz almayı bekliyor. Bu örnekler erken güneş sistemine ait zaman kapsülleri olarak değerlendiriliyor ve araştırmacıların Dünyanın ve yaşamın kökenini anlamalarına yardımcı olabiliyor.

Osiris-Rex misyonu, yol boyunca bazı örneklerin uzaya dökülmesine neden olan sıkışmış bir kapak da dahil olmak üzere birçok zorlukla karşılaştı. Ancak uzay aracı analiz için yeterli malzemeyi almayı başardı. Uzay aracının ziyaret ettiği asteroit Bennu'nun, güneş sisteminin 4.5 milyar yıl önceki oluşumunun kalıntılarını içerdiğine inanılıyor. Bu görev, bilim adamlarının Bennu'yu yakından incelemesine ve asteroitin gelecekte Dünya için bir tehdit oluşturması durumunda saptırma stratejilerine yardımcı olabilecek değerli veriler toplamasına olanak tanıdı.

Örnek kapsül Osiris-Rex uzay aracından serbest bırakılacak ve araç daha sonra başka bir asteroidi keşfetmeye devam edecek. Kapsül Dünya atmosferine girecek ve Utah çölüne paraşütle atlayacak, burada analiz için NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki temiz bir laboratuvara nakledilecek. Çapraz bulaşmayı önlemek için laboratuvar yalnızca Bennu molozlarıyla sınırlı olacak. NASA, asteroitin zenginliklerini 12 Ekim'de kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Bu görev, NASA'nın "Asteroit Sonbaharı" olarak adlandırdığı görevin bir parçası ve bu sonbaharda birden fazla asteroit görevi gerçekleştirilecek. Osiris-Rex görevinin ardından Psyche adlı başka bir uzay aracı, metal bir asteroidi incelemek üzere fırlatılacak. NASA'nın Lucy uzay aracı da Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitleri turuna çıkmadan önce ilk asteroitiyle karşılaşacak.

Kaynak: Associated Press

Tanımlar:

– Osiris-Rex uzay aracı: Bennu asteroitinden örnekler toplamak amacıyla 2016 yılında fırlatılan bir NASA uzay aracı.

– Bennu: 1999 yılında keşfedilen ve erken güneş sisteminin kalıntılarını içerdiğine inanılan bir asteroit.

– Asteroid Sonbaharı: Birden fazla asteroit görevinin gerçekleştirildiği 2020 sonbahar sezonuna verilen takma ad.

– NASA: Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, ülkenin sivil uzay programından sorumlu Amerika Birleşik Devletleri hükümet kurumu.

kaynaklar:

– Associated Press: [kaynak bağlantısı]

– NASA: [kaynak bağlantısı]