Güneş Fırtınası Uyarısı: Yoğun Güneş Fırtınası Olayı Potansiyeli

18 Ekim'de yakın zamanda meydana gelen bir güneş fırtınası olayı, Dünya'nın bir koronal kütle püskürmesi (CME) tarafından etkilendiği zaman görülebilecek çarpıcı kutup ışıklarına dair bize bir fikir verdi. Ancak artık çok daha yoğun bir CME'nin doğrudan Dünya'ya doğru ilerleyerek bugün veya yarın güçlü bir güneş fırtınası olayına yol açma ihtimali var.

Bu bilgi NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi'nden geliyor ve uzay hava durumu fizikçisi Dr. Tamitha Skov tarafından analiz ediliyor. Skov, bu hafta güneş fırtınalarına ilişkin 5 günlük ayrıntılı bir tahmin paylaştı ve bu, arka arkaya fırtınaların meydana gelme potansiyeline işaret etti.

Dr. Skov'a göre, bugün büyük bir güneş fırtınasının yaşanma ihtimali yüzde 65'ken, aurora üretebilecek küçük bir fırtınanın meydana gelme ihtimali de güçlü. Yarın, G50 sınıfına ulaşabilecek ve potansiyel olarak Dünya'daki küçük uyduları, mobil ağları ve hassas elektronikleri etkileyebilecek şiddetli bir güneş fırtınasının çıkma ihtimali yüzde 2'dir.

Orta enlemlere yönelik riskin nispeten daha düşük olduğunu, bugün yüzde 30 küçük fırtına ihtimalinin ve yarın yüzde 15 ihtimal olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak yine de elektronik cihazların güvenliğini sağlamak için önlemler alınmalıdır.

NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO), güneşi ve onun güneş sistemi üzerindeki etkilerini inceleyen bir uydudur. 12 bilimsel aletle donatılan SOHO, güneşin koronasının görüntülerini yakalıyor, manyetik alanlarını ve hızını ölçüyor ve etrafındaki sönük koronayı gözlemliyor.

Bu güneş fırtınalarını izlemeye devam ederken, en son tahminlerden haberdar olmak ve yoğun güneş aktivitesinden etkilenebilecek bir bölgede yaşıyorsanız gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.

kaynaklar:

– NASA Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, uzay hava durumu fizikçisi