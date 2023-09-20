Yeni Araştırma, köpeklerin çocuklarda stres düzeyini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor

Philadelphia Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, köpek sahibi olmanın çocuklarda stres düzeyini azaltmada önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Yaşları 643 ile 7 arasında değişen 12 çocuğun katıldığı araştırmada, evcil köpeği olan çocukların, köpeği olmayanlara göre daha düşük düzeyde stres yaşadıkları ortaya çıktı.

Araştırmacılar stres düzeylerini, bireylerin hayatlarını ne kadar stresli olarak algıladıklarını değerlendiren Algılanan Stres Ölçeği (PSS) adı verilen ve yaygın olarak kullanılan bir aracı kullanarak ölçtüler. Sonuçlar, köpeği olan çocukların, köpeği olmayan çocuklara kıyasla, algılanan stres düzeylerinin daha düşük olduğunu gösteren PSS puanlarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bir köpeğin varlığının çocuklara rahatlık ve arkadaşlık duygusu kazandırarak stres seviyelerinin azalmasına yol açabileceğine inanıyor. Köpekler, duygusal destek sağlama yetenekleriyle bilinir ve önceki çalışmalar, hayvanlarla etkileşimin, rahatlama ve esenlik duygularıyla ilişkili bir hormon olan oksitosin düzeylerini artırabildiğini göstermiştir.

Ayrıca, bir köpeğe sahip olmak, fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi de teşvik edebilir ve bu da çocuklarda stresin azaltılmasına daha fazla katkıda bulunabilir. Bir köpeğe bakmak, çocuklara fiziksel aktivite yapma ve dışarıda vakit geçirme fırsatı sağlayabilecek düzenli yürüyüşler ve oyun zamanlarını içerir. Ek olarak, köpekler bir sohbet başlatıcı olarak hizmet edebilir ve genel refah için önemli olan sosyal etkileşimleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Köpeklerin çocuklar üzerindeki stres azaltıcı etkilerinin ardındaki mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu bulgular evcil hayvan sahipliğinin genç bireylerde zihinsel sağlığı ve refahı geliştirmedeki potansiyel faydalarını vurgulamaktadır. Yüksek düzeyde stres yaşayan bir çocuğunuz varsa, köpek almayı düşünmek, araştırmaya değer bir seçenek olabilir.

kaynaklar:

– Algılanan Stres Ölçeği (PSS): Cohen, S., Kamarck, T. ve Mermelstein, R. (1983). Algılanan stresin küresel bir ölçüsü. Sağlık ve Sosyal Davranış Dergisi, 24(4), 385-396.