NASA'nın Orion Uzay Aracı, 2024 Ay Misyonu Öncesinde Kritik Testlerden Geçiyor

NASA'nın 2024'te astronotları Ay'a geri gönderme yönündeki iddialı planı, uzay ajansının Orion uzay aracının gelişimiyle ilgili güncellemeler sağlamasıyla ivme kazanıyor. Görevin en önemli parçası olan Orion, çeşitli şirketler tarafından inşa edilen ve her biri farklı bir bileşenle çalışan modüler bir uzay aracıdır.

Airbus Defence and Space, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliği içinde, uzay aracının elektriği, itici gücü, havayı ve suyu kontrol eden kısmının inşasından sorumludur. Öte yandan Lockheed Martin, dört astronotu ay yolculuğunda barındıracak adaptör ve mürettebat modülünün geliştirilmesinden sorumlu.

Montajın tamamlanmasıyla birlikte Orion uzay aracı, zorlu ay görevine hazır olduğundan emin olmak için bir dizi önemli testten geçmek üzere. NASA'ya göre ilk test, servis ve mürettebat modülünün birlikte çalıştırılmasını içerecek ve bu da proje için önemli bir kilometre taşı olacak.

Açılış testlerinin ardından uzay aracı, uzay boşluğunu simüle etmek üzere tasarlanan irtifa odası testine tabi tutulacak. Bu test, Orion uzay aracını, derin uzay yolculuğu sırasında karşılaşacağı koşullara benzer koşullara maruz bırakmayı amaçlıyor.

Önemli değerlendirmeler arasında termal döngü testi, uzay aracının aşırı sıcaklık değişimlerine dayanma yeteneğini değerlendirirken, doğrudan alan akustik testi (DFAT) fırlatma sırasında yaşanan titreşimlere dayanma yeteneğini ölçecek.

Testin bu aşaması NASA ve onun insanları Ay'a geri döndürme misyonu için çok önemli. Bu testlerin başarıyla tamamlanması, uzay aracının tasarımını doğrulayacak ve tarihi yolculuğuna çıkmaya hazır olmasını sağlayacak.

FAQ

Orion uzay aracı nedir?

Orion uzay aracı, NASA'nın insanları Ay'a ve ötesine taşımak için tasarlanmış yeni nesil mürettebat aracıdır.

Orion uzay aracının yapımından kim sorumlu?

Orion uzay aracının farklı bileşenlerinin yapımında farklı şirketler yer alıyor. Airbus Defence and Space, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliği içinde elektrik, tahrik, hava ve su sağlayan kısımdan sorumludur. Lockheed Martin adaptör ve mürettebat modülünün geliştirilmesinden sorumludur.

Orion uzay aracı için yaklaşan testler neler?

Orion uzay aracı için yaklaşan testler arasında, birleşik servis ve mürettebat modülünün çalıştırılması ve uzay aracının, uzay boşluğunu simüle eden irtifa odası testine tabi tutulması yer alıyor. Bu testler, uzay aracının zorlu koşullardaki performansını değerlendirecek ve Ay görevine hazır olup olmadığını kontrol edecek.