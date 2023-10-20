NASA, Jüpiter'in Uydusu Io'nun Ayrıntılı Görüntülerini Yayınladı ve Jüpiter'in Atmosferinde Yeni Özellik Keşfetti

NASA, Jüpiter'in yaklaşık 90 uydusundan biri olan Io'nun yakın zamanda gerçekleşen bir uçuş sırasında Juno sondası tarafından yakalanan ayrıntılı görüntülerini açıkladı. Io, yüzeyini kaplayan yüzlerce volkanla Güneş Sistemindeki volkanik açıdan en aktif dünya olarak biliniyor. Bu volkanik patlamalar büyük teleskoplar kullanılarak Dünya'dan gözlemlenebilir ve hatta ayın yüzeyinde erimiş silikat lav gölleri bile vardır.

Juno sondasından alınan görüntüler, Io'nun büyük erimiş kırmızı lekelerle vurgulanan dönen yüzeyini gösteriyor. Io, Jüpiter ile diğer iki uydusu Europa ve Ganymede arasında sürekli bir esneme ve sıkışmaya neden olan bir çekimsel çekişme yaşar. Bu eylemlerin, çok sayıda yanardağdan sık sık meydana gelen patlamalarla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Aralık ayında Juno, Io'yu yüzeyinden sadece 1,500 kilometre daha yakın bir mesafede gözlemlemek için geri dönecek.

NASA, Io'nun görüntülerinin yanı sıra Jüpiter'in atmosferi hakkında da çığır açıcı bir keşifte bulundu. James Webb teleskobunun NIRCam'inden elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, Jüpiter'in ekvatorunun hemen üzerinde 4,800 kilometreden fazla yayılan yüksek hızlı bir jet akımı tespit ettiler. Bu jet akımı saatte 515 kilometrelik etkileyici bir hızla hareket ediyor; bu, Dünya'daki 5. kategori bir kasırganın sürekli rüzgarlarının iki katıdır. Gezegenin alt stratosferinde yer alan bu bulgu, Jüpiter'in atmosferinin çalkantılı doğasına ışık tutuyor.

Jüpiter'in görüntüleri alışılagelmiş koyu turuncu ve krem ​​tonlarından farklı görünüyor. Bu görüntüler, 0.6 ila 28 mikron arasında değişen kızılötesi dalga boylarını yakalayan NIRCam ve Mid-InfraRed Instrument kullanılarak çekildi. Gökbilimciler, daha parlak olan nesnenin ışığını engelleyerek etrafındaki daha sönük nesneleri yakalayabildiler. Her görüntü, çeşitli dalga boylarını yakalamak için farklı filtreler kullanılarak çekildi ve bu görüntülerin katmanları, nihai renkli görüntüyü oluşturmak için birleştirildi.

Bu görüntülerdeki parlak beyaz noktalar ve çizgiler, yoğunlaştırılmış konvektif fırtınaların yüksek irtifadaki bulut tepelerini temsil ederken, kırmızı kısımlar, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının üzerinde uzanan auroraları tasvir ediyor.

kaynaklar:

– NASA (kaynak makale)

– Bilbao, İspanya’daki Bask Ülkesi Üniversitesi (Ricardo Hueso, bulguların baş yazarı)