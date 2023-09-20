NASA Uzay Aracı Şimdiye Kadarki En Büyük Asteroit Örneğini Sunacak

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Pazar günü bir asteroitten şimdiye kadar toplanan en büyük örneği Dünya'ya teslim edecek. Yedi yıllık bir görevin ardından uzay aracı, asteroit Bennu'dan yakaladığı en az bir kap dolusu molozu bırakacak. Bu numunenin yaklaşık 250 gram (0.5 lb) çakıl taşı ve toz ağırlığında olması bekleniyor; bu, Japonya'nın diğer iki asteroitten getirdiği çay kaşığı kadarından çok daha fazla.

Bu teslimat, başka hiçbir ülkenin asteroit parçalarını başarıyla geri almaması nedeniyle uzay araştırmalarında önemli bir kilometre taşıdır. Erken güneş sistemine ait bu korunmuş zaman kapsülleri, Dünya'nın ve yaşamın kökenleri hakkında değerli bilgiler barındırıyor. Bilim insanları bu asteroit örneklerini inceleyerek gezegenimizin oluşumuna yol açan süreçlere dair içgörü elde etmeyi amaçlıyor.

OSIRIS-REx uzay aracı 1 yılında 2016 milyar dolarlık görevine başladı ve 2018'de Bennu'ya ulaştı. Örnek toplamak için en iyi yeri arayarak iki yıl boyunca asteroitin etrafında uçtu. Uzay aracı 2020 yılında Bennu'nun yüzeyine başarılı bir şekilde indi ve toz ve çakılları emmek için vakum kullandı. Malzemenin bir kısmı, sıkışan kapak nedeniyle uzaya kaçtı, ancak geri kalan numuneler bir kapsül içinde saklandı.

1999 yılında keşfedilen Bennu'nun yaklaşık yarım kilometre genişliğinde olduğu ve çok daha büyük bir asteroitin kalıntısı olduğuna inanılıyor. Sağlam siyah yüzeyi kayalarla kaplı ve bilim insanları, 4.5 milyar yıl önce güneş sisteminin oluşumundan kalma kalıntıların bulunduğunu düşünüyor. Aynı zamanda 2182'de gezegenimize çarpacak kadar yaklaşabileceği için Dünya için de potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Bennu'nun incelenmesi, gerekirse bu tür asteroitleri saptırmaya yönelik potansiyel yöntemleri anlamamıza katkıda bulunacak.

Örnek kapsül, varışının ardından OSIRIS-REx uzay aracından serbest bırakılacak ve Utah çölüne paraşütle atlanacak. Daha sonra analiz için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne nakledilecek. Numuneler kontaminasyonu önlemek için sıkı protokollerle işlenecek ve merkezdeki özel bir laboratuvarda incelenecek.

OSIRIS-REx misyonuna ek olarak NASA'nın devam eden iki asteroit görevi daha var. Psyche ve Lucy adlı bu görevler, asteroitlerin oluşumu ve bileşimi hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunacak. NASA'nın bu değerli asteroit örneklerini alma ve inceleme yeteneği, güneş sistemimizin gizemlerini ve Dünya'daki yaşamın kökenlerini çözmemize olanak tanıyor.

(Kaynaklar: NASA, ABC Haberleri)