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NASA, Konsept Çalışmaları İçin Güneş Odaklı Dört Görev Seçti

ByGabriel Bota

Ekim 5, 2023
NASA, Konsept Çalışmaları İçin Güneş Odaklı Dört Görev Seçti

NASA yakın zamanda Güneş'i ve onun Dünya ile olan ilişkisini incelemeye odaklanacak dört küçük keşif görevi seçeceğini duyurdu. Bu görevler, Güneş'in doğasını ve güneş sistemi üzerindeki etkilerini araştıran alan olan heliofizik anlayışımızı genişletmeyi amaçlıyor.

Dünyanın Magnetotail ve Aurora'sının Çapraz Ölçekli Araştırması (CINEMA) olarak bilinen ilk görev, Dünya'nın plazma tabakasının yapısını ve evrimini inceleyecek. Uzay plazmasının bu yoğun tabakası, Dünya'nın arkasından akan manyetik alanlarda bulunur. Dartmouth College'dan Robyn Millan liderliğindeki bu görev, Dünya'nın manyetik alanlarının ısıyı nasıl aktardığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini incelemek için güneşle eşzamanlı, alçak Dünya yörüngesindeki dokuz CubeSat'tan oluşan bir takımyıldızı kullanacak.

Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden Holly Gilbert liderliğindeki Kromosferik Manyetizma Araştırması (CMEx) misyonu, güneş patlamalarının manyetik doğasını anlamayı ve güneş rüzgârının manyetik kaynaklarını tanımlamayı amaçlıyor. CMEx, Güneş'in görünür yüzeyinin hemen üzerindeki güneş atmosferi katmanı olan kromosferdeki güneş manyetik alanının sürekli gözlemlerini elde etmeyi planlıyor.

Bu arada, Smithsonian Astrofizik Gözlemevi'nden Katharine Reeves liderliğindeki Aşırı Morötesi Koronal Kütle Atımı ve Koronal Bağlantı Gözlemevi (ECCCO) misyonu, orta koronayı, Güneş'ten ayrılan patlama olaylarının dinamiklerini ve Güneş'ten ayrılan koşulları anlamamıza katkıda bulunacak. dışarı doğru akan güneş rüzgarını üretir.

Son olarak, Michigan Üniversitesi'nden Michael Liemohn liderliğindeki Manyetosferik Auroral Asimetri Kaşifi (MAAX) misyonu, Dünya'nın manyetosferi ile iyonosferi arasındaki elektrodinamik eşleşmenin, auroral enerji akışını nasıl düzenlediğine dair anlayışımızı geliştirmeyi amaçlıyor.

NASA Genel Merkezi Heliofizik Bölümü Direktör Vekili Peg Luce'a göre, bu görev konsepti çalışması seçimleri, heliofizik alanına yeni bakış açıları sağlamayı vaat ediyor. Mevcut ve eski misyonlarımızın araştırma ve teknolojisinden yararlanırken uzun süredir devam eden soruları yanıtlama potansiyeli sunuyorlar.

kaynaklar:
– NASA Genel Merkezi

By Gabriel Bota

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