Yeni Keşif Uzak Gezegende Olası Su Okyanusunu Gösteriyor

Özet:

Bilim insanları, Dünya'dan birçok ışıkyılı uzaklıkta bulunan devasa bir ötegezegen olan K2-18 b'de bir su okyanusunun varlığına işaret eden heyecan verici yeni bir keşif yaptılar. Bu okyanusun yaşamı destekleyip destekleyemeyeceği belirsizliğini korusa da bu bulgu, güneş sistemimizin ötesinde yaşanabilir dünyalar için ilgi çekici olasılıkların önünü açtı. Keşif, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz eden Cambridge Üniversitesi'ndeki gökbilimciler tarafından yapıldı. Gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksitin varlığını tespit ettiler; bu, hidrojen açısından zengin bir atmosferin altında okyanusla kaplı bir yüzeyin olasılığını gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca Dünya'daki yaşamın ürettiği bir molekül olan dimetil sülfürün varlığına işaret edebilecek daha zayıf bir sinyal de gözlemlediler. Ancak bu bulguyu doğrulamak için daha fazla gözlem yapılması gerekmektedir. Ekip, K2-18 b'nin büyük boyutunun ve sıcaklığının, yüksek basınçlı buz potansiyel mantosu ve çok sıcak bir okyanus ile onu yaşanabilir hale getirebileceğini açıkladı. Bu uyarılara rağmen keşif, dünya dışı yaşam arayışında çeşitli yaşanabilir ortamların dikkate alınmasının önemini vurguluyor.

Tanımlar:

– Ötegezegen: Güneş sistemimizin dışında bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen.

– Metan: Bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşan kimyasal bir bileşik.

– Karbondioksit: Bir karbon atomu ve iki oksijen atomundan oluşan renksiz bir gaz.

– Dimetil sülfit: Deniz ortamlarındaki fitoplankton tarafından yayılan ve potansiyel olarak biyolojik aktiviteye bağlı bir molekül.

Kaynaklar: Cambridge Üniversitesi, NASA

Bilim insanları, Dünya'dan birçok ışıkyılı uzaklıkta bulunan K2-18 b adlı devasa bir ötegezegende olası bir su okyanusuna işaret eden yeni bir keşifte bulundu. Bu bulgu, Aslan takımyıldızındaki gezegeni gözlemleyen NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler incelendikten sonra yapıldı. Araştırmacılar, K2-18 b'nin atmosferinde metan ve karbondioksitin varlığını tespit ederek, hidrojen açısından zengin bir atmosferin altında okyanusla kaplı bir yüzeyin varlığına işaret etti. Ancak bu keşif gezegenin yaşanabilirliğini garanti etmiyor.

Araştırmacılar ayrıca, yalnızca Dünya'daki yaşam tarafından üretilen bir molekül olan dimetil sülfürün varlığına işaret edebilecek daha zayıf bir sinyal de tespit etti. Ancak bu bulgu henüz doğrulanmadı ve Webb teleskopu kullanılarak daha fazla gözlem gerçekleştirilecek. Gezegenin büyük boyutu ve yüksek sıcaklığı, iç kısmının potansiyel olarak yüksek basınçlı buzdan oluşan bir örtü ve çok sıcak bir okyanus yüzeyi içermesi nedeniyle yaşanabilir olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Diğer ötegezegenlerde su buharına dair daha önceki kanıtlar bulunmuş olsa da, bu keşif, güneş sistemimizin ötesindeki gezegenler hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Gökbilimciler, K2-18 b'nin potansiyel olarak yaşamı barındırabilecek bir okyanus dünyası olan "Hycean" ötegezegeni olabileceğine inanıyor. Bu bulgular, dünya dışı yaşam arayışında bir dizi yaşanabilir ortamın dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

kaynaklar:

- Cambridge Üniversitesi

-NASA