Dünya'ya Yakın Asteroit Riski: NASA'nın Gezegensel Savunma Çabaları

NASA'nın Gezegensel Savunma bölümü, potansiyel olarak Dünya'ya çarpabilecek ve geniş çapta yıkıma neden olabilecek asteroitlerin izlenmesinden ve tespit edilmesinden sorumludur. Görev göz korkutucu görünse de teknolojideki son gelişmeler, Dünya'ya yakın bu nesnelerin izlenmesini ve tanımlanmasını mümkün kıldı.

NASA tarafından yayınlanan en son infografik, Dünya'ya yakın asteroitlerin mevcut popülasyonuna ışık tutuyor. Ağustos 2023 itibarıyla gezegenimizin yakınında bilinen yaklaşık 32,000 asteroit bulunmaktadır. Kendi ışıklarını yaymadıkları için bu asteroitleri tespit etmek zordur. Bunun yerine teleskoplar, onları tespit etmek için yüzeylerinden yansıyan güneş ışığına güvenir.

Bu asteroitleri bulma ve takip etme çabası etkileyiciydi; hem amatör hem de profesyonel gökbilimciler tarafından NASA'nın gezegen savunma stratejisinin merkezi merkezi olan Küçük Gezegen Merkezi'ne gönderilen 405 milyondan fazla gözlem. Ancak infografik rahatsız edici bir gerçeği ortaya koyuyor: Dünya'ya yakın 32,000 asteroitten 10,000'den fazlasının çapı 140 metreden daha büyük. Bunlardan herhangi biri Dünya'ya çarpacak olursa, potansiyel olarak tüm şehirleri yok edebilirler.

Yıkımın boyutunu daha iyi anlamak için, 2013 yılında Rusya'ya çarpan Çelyabinsk meteorunun çapının en fazla 20 metre olduğu tahmin ediliyordu. Bu büyüklükteki bir asteroit daha da yıkıcı olabilir, muhtemelen yere ulaşıp geniş çaplı bir yıkıma neden olabilir. Çarpma konumuna bağlı olarak böyle bir asteroit potansiyel olarak milyonlarca cana mal olabilir.

Dünya ile çarpışma rotasında olduğu bilinen asteroitlerin mevcut olmamasına rağmen, infografikteki en endişe verici istatistik, NASA uzmanlarının bu büyüklükteki Dünya'ya yakın asteroitlerin yalnızca yarısından azını keşfettiğimize inanmasıdır. Henüz tanımlanmamış 14,000'den fazla 140 metre genişliğinde asteroitin yanı sıra yaklaşık 50 adet 1 kilometre genişliğinde asteroit olduğu tahmin edilmektedir.

Çeşitli kuruluşlardan oluşan gezegen savunma topluluğu, bu potansiyel tehditlere ilişkin anlayışımızı geliştirmeye kararlıdır. İnfografik, Dünya'ya yakın bu asteroitleri aramaya ve izlemeye devam etmenin aciliyetini hatırlatıyor. İnfografikler aracılığıyla bilginin yayılması da dahil olmak üzere her türlü çaba, bireyleri bu potansiyel olarak tehlikeli gök cisimleri avına katılmaya teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Bugün Evren