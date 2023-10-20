Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Jüpiter'in Gizemli Jet Akımı NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Tarafından Keşfedildi

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
Jüpiter'in Gizemli Jet Akımı NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Tarafından Keşfedildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in atmosferinde daha önce bilinmeyen bir özelliğin görüntüsünü yakaladı. Görüntü, 3,000 milden fazla yayılan ve Jüpiter'in ekvatorundaki ana bulut katmanlarının üzerinde bulunan yüksek hızlı bir jet akımını ortaya koyuyor.

İspanya'nın Bilbao kentindeki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden başyazar Ricardo Hueso, keşif karşısında şaşkınlığını dile getirerek şunları ifade etti: "Jüpiter'in atmosferinde her zaman bulanık puslar olarak gördüğümüz şeyler, artık gezegenin hızıyla birlikte izleyebileceğimiz net özellikler olarak görünüyor rotasyon.”

Jet akışı Jüpiter'de dinamik ve hızlı hareket eden bir hava sistemini temsil eder. Bu bulgu, Jüpiter gibi gaz devlerinin karmaşık ve sürekli gelişen atmosferlerine yeni bir ışık tutuyor.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntü, Jüpiter'in bulut tepelerinin, kutup ışıklarının ve soluk halkalarının çarpıcı ayrıntılarını sunuyor. Bu, gaz devinin karmaşık süreçlerini ve özelliklerini anlamak için NASA tarafından yürütülen daha büyük bir çalışmanın parçası.

Jet akışının keşfi, Jüpiter'in atmosferik dinamikleri hakkındaki bilgimize katkıda bulunuyor ve James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş teleskopların evrenimizin gizemlerini çözmedeki önemini vurguluyor.

(Kaynak: NASA)

Tanımlar:
– Jet Akımı: Dünya atmosferinde bulunan ve çoğunlukla hava düzenlerinden ve hava hareketinden sorumlu olan yüksek hızlı, dar bir hava akımı.
– Gaz Devi: Jüpiter ve Satürn gibi esas olarak hidrojen ve helyumdan oluşan büyük bir gezegen.

kaynaklar:
– NASA: https://www.nasa.gov/

By Gabriel Bota

İlgili Mesaj

Bilim

Samanyolu'ndaki Nadir Bir Kilonova Dünya'daki Yaşamı Tehlike Altına Alabilir

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum Noktaları ve Bilimin Güzelliği

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Dokuzuncu Gezegen Gerçekten Orada mı? Yeni Çalışma Farklı Bir Açıklama Öneriyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia

Kaçırdın

Bilim

Samanyolu'ndaki Nadir Bir Kilonova Dünya'daki Yaşamı Tehlike Altına Alabilir

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum Noktaları ve Bilimin Güzelliği

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Dokuzuncu Gezegen Gerçekten Orada mı? Yeni Çalışma Farklı Bir Açıklama Öneriyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Bilim

Navigasyonun Evrimi: Eski Denizcilerden Modern Uydu Yönlendirme Sistemlerine

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar