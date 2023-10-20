Jüpiter'in Gizemli Jet Akımı NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Tarafından Keşfedildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in atmosferinde daha önce bilinmeyen bir özelliğin görüntüsünü yakaladı. Görüntü, 3,000 milden fazla yayılan ve Jüpiter'in ekvatorundaki ana bulut katmanlarının üzerinde bulunan yüksek hızlı bir jet akımını ortaya koyuyor.

İspanya'nın Bilbao kentindeki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden başyazar Ricardo Hueso, keşif karşısında şaşkınlığını dile getirerek şunları ifade etti: "Jüpiter'in atmosferinde her zaman bulanık puslar olarak gördüğümüz şeyler, artık gezegenin hızıyla birlikte izleyebileceğimiz net özellikler olarak görünüyor rotasyon.”

Jet akışı Jüpiter'de dinamik ve hızlı hareket eden bir hava sistemini temsil eder. Bu bulgu, Jüpiter gibi gaz devlerinin karmaşık ve sürekli gelişen atmosferlerine yeni bir ışık tutuyor.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntü, Jüpiter'in bulut tepelerinin, kutup ışıklarının ve soluk halkalarının çarpıcı ayrıntılarını sunuyor. Bu, gaz devinin karmaşık süreçlerini ve özelliklerini anlamak için NASA tarafından yürütülen daha büyük bir çalışmanın parçası.

Jet akışının keşfi, Jüpiter'in atmosferik dinamikleri hakkındaki bilgimize katkıda bulunuyor ve James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş teleskopların evrenimizin gizemlerini çözmedeki önemini vurguluyor.

(Kaynak: NASA)

Tanımlar:

– Jet Akımı: Dünya atmosferinde bulunan ve çoğunlukla hava düzenlerinden ve hava hareketinden sorumlu olan yüksek hızlı, dar bir hava akımı.

– Gaz Devi: Jüpiter ve Satürn gibi esas olarak hidrojen ve helyumdan oluşan büyük bir gezegen.

kaynaklar:

– NASA: https://www.nasa.gov/