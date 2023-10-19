NASA'dan Yeni Görüntü, Kuzey Amerika Üzerindeki Halkalı Güneş Tutulmasını Gösteriyor

NASA tarafından yakın zamanda yayınlanan bir görüntü, milyonlarca Amerikalının 14 Ekim'de halkalı güneş tutulmasına tanık olduğu inanılmaz anı sergiliyor. NASA'nın Derin Uzay İklim Gözlemevi'ndeki EPIC görüntüleyicisi tarafından çekilen görüntü, ayın güneşin önünden geçerken Dünya'nın karardığını gösteriyor.

Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerinden geçtiğinde halkalı güneş tutulması meydana gelir ve doğru zamanda doğru yerde olanlar için bir "ateş çemberi" etkisi yaratır. Bu özel tutulma önemliydi çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni geçti; bu 2012'den beri gerçekleşmemiş bir şeydi.

Görüntü, Dünya'dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzakta, güneş ile gezegenimiz arasındaki bir noktadan çekildi. Bu perspektif, ayın gökyüzünde gerçekte olduğundan daha küçük görünmesine neden olur. Tutulma yolu Oregon'da başladı ve güneydoğuya doğru ilerledi; Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Teksas, Kaliforniya'nın bazı kısımları, Idaho, Colorado ve Arizona'da görünürlük sağlandı.

Tam tutulma gölgesi Merkezi Yaz Saati'ne göre 11:58'de meydana geldi ve yalnızca uygun gözlük kullananlar tarafından görülebildi. Güneş tutulmasını izlerken zarar görmemek için gözlerinizi korumak önemlidir.

ABD'de bir sonraki planlı halkalı tutulma 21 Haziran 2039'da yaşanacakken, tam güneş tutulması 8 Nisan 2024'te Teksas'tan Maine'e kadar tüm gökyüzünü karartacak. Bu hayret verici gök olaylarına dikkat edin!

kaynaklar:

– NASA'nın Derin Uzay İklim Gözlemevi'ndeki EPIC görüntüleyicisi

– National Geographic editörü ve uzay uzmanı Allie Yang

– Fox News Digital'den Angelica Stabile

– Fox News Yaşam Tarzı

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