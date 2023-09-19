NASA, Bennu Asteroitinin Dünya'ya Çarpma Olasılığını Tahmin Ediyor ve Teksas Büyüklüğündeki Alanı Etkileme Potansiyeli Var

NASA bilim insanları, asteroit Bennu'nun gelecekte Dünya'ya çarpması ve Teksas büyüklüğündeki bir alan için potansiyel bir tehdit oluşturması olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Bennu, yaklaşık her altı yılda bir gezegenin yanından geçen ve Eylül 1999'daki keşfinden bu yana gözlem altında olan bir Dünya'ya Yakın Nesnedir (NEO).

Uzmanlara göre, Bennu'nun bir "yerçekimi anahtar deliğinden geçerek" yörüngesini değiştirerek 2182 yılında Dünya ile çarpışma rotasına sokma ihtimali var. OSIRIS-REx bilim ekibi tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Bennu'nun 0.037'teki bir sonraki uçuşuna bağlı olarak Dünya'ya çarpma şansı %1'dir (2,700'de 2135).

Bennu asteroitinin kütlesi ve boyutu, 66 milyon yıl önce dinozorların soyunun tükenmesine neden olan asteroitle karşılaştırıldığında çok daha küçük. Bennu bir milin yalnızca üçte biri genişliğinde, kabaca üç şehir bloğu büyüklüğünde. Daha küçük boyutuna rağmen, Bennu'nun Dünya'ya çarpması, 1,200 megatona eşdeğer bir enerji açığa çıkaracaktır; bu, insan yapımı herhangi bir nükleer silahtan 24 kat daha güçlüdür.

Dünyaya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi'nden araştırmayı yöneten Davide Farnocchia, asteroitin yörünge hesaplamalarının kesinliği hakkında yorum yaptı. OSIRIS-REx verileri, bilim adamlarının modellerinin sınırlarını test etmelerine ve Bennu'nun 2135'e kadar gelecekteki yörüngesini doğru bir şekilde tahmin etmelerine olanak tanıyarak daha kesin bilgiler sağladı.

Bennu'nun Dünya ile çarpışma ihtimalinin düşük olduğu düşünülürken, asteroitin sürekli izlenmesi ve daha fazla incelenmesi, gelecekteki yolunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için gerekli olacaktır. Teknolojideki ilerlemeler ve daha fazla araştırma sayesinde bilim insanları, potansiyel asteroit etkilerini azaltacak ve gelecekte gezegenimizi koruyacak stratejiler geliştirmeyi umuyor.

kaynaklar:

– Başlık: NASA, Bennu Asteroitinin Dünya'ya Çarpma Olasılığını, Teksas Bölgesinin Boyutunu Tahmin Ediyor

– Kaynak: WTAJ

– Yazarlar: Açıklanmadı

– Yayınlanma Tarihi: Açıklanmadı