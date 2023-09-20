Hindistan'ın Aditya-L1 Güneş Misyonu Tehlikede mi?

Özet: NASA'nın Parker Güneş Sondası yakın zamanda şimdiye kadar kaydedilen en güçlü güneş fırtınalarından biriyle karşılaştı. Bu, Hindistan'ın ilk güneş enerjisi misyonu Aditya-L1'in güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Ancak uzmanlar, Aditya-L1'in güneşe olan uzaklığı ve tasarımında alınan koruyucu önlemler nedeniyle bu tür fırtınalardan etkilenme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor.

Hindistan'ın uzay ajansı ISRO, Aditya-L1 güneş misyonunu 2 Eylül 2023'te başarıyla başlattı. Uzay aracı, güneşi gözlemleyeceği nihai hedefi olan Lagrange 1 Noktası'na doğru yola çıktı. NASA'nın son blog yazısı, Parker Güneş Probu'nun güçlü bir Koronal Kütle Atımı (CME) veya güneş fırtınasıyla karşılaştığını vurguladı. Bu, Aditya-L1'e yönelik potansiyel tehdit hakkında soruları gündeme getirirken, uzmanlar güvenliği konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Parker Solar Probe'un CME ile karşılaşması NASA için önemli bir olaydı ve bilim camiasına değerli veriler sağladı. Ancak Aditya-L1 ile güneş arasındaki mesafenin Parker Solar Probe'un 1.5 milyon kilometresine kıyasla sadece 6.9 milyon kilometre olması riski önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca Aditya-L1, onu CME bulutları da dahil olmak üzere çeşitli tehlikelerden korumak için özel alaşımlar ve malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir.

CME'ler, güneşin dış atmosferinden kaynaklanan ve uzay havasını bozabilen, uyduları, iletişim sistemlerini, navigasyon tekniklerini etkileyebilen ve hatta Dünya'daki elektrik şebekesinin kesintilerine neden olabilecek devasa patlamalardır. Son CME, toz parçacıklarını güneşten altı milyon kilometreye kadar uzaklaştırdı. Bu potansiyel tehdide rağmen uzmanlar, Aditya-L1'in tasarımının ve mesafesinin onun hayatta kalmasını sağlayacağına inanıyor.

Sonuç olarak, Parker Güneş Sondası güçlü bir güneş fırtınasıyla karşı karşıyayken, Aditya-L1 güneş enerjisi misyonunun acil bir tehlike altında olduğuna inanılmıyor. Uzay aracının gelişmiş yapısı ve güneşe olan uzaklığı sayesinde olası CME'lere karşı dayanıklı olması ve güneşi gözlemleme görevine devam etmesi bekleniyor.

kaynaklar:

– NASA Parker Güneş Sondası

– Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO)