Yeni Ufuklar ve Hubble Teleskobu Ekibi Uranüs ve Neptün'ü Gözlemleyecek

2015 yılında Plüton'un yakınından geçmesiyle ünlü New Horizons uzay aracı, Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek üzere yeni bir göreve başlıyor. Bu iki uzak gezegen, güneş sistemimizde en az ziyaret edilen gezegenlerdir ve bilim adamlarının onlar hakkında daha fazla bilgi toplaması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu çabaya yardımcı olmak amacıyla NASA, Uranüs ve Neptün gözlemlerini sunmaları için amatör gökbilimcilere ulaşıyor.

Geçmişte sadece Voyager 2'nin Uranüs ve Neptün'ü kısa süreliğine ziyaret etmesi, bu gezegenler hakkında sahip olduğumuz bilgilerin sınırlı olmasını sağlıyor. Ancak Yeni Ufuklar, Plüton'un bulunduğu Kuiper Kuşağı'ndaki konumundan gezegenlerin geriye dönük bir görünümünü sağlıyor. Hubble Uzay Teleskobu gezegenlerin aydınlık taraflarını gözlemleyecek, Yeni Ufuklar ise Güneş'in uzakta olduğu karanlık taraflarının fotoğraflarını çekecek.

Amatör gözlemler, Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerindeki parlak özellikler gibi özellikleri takip edebildikleri için gezegenlerin tam bir resmini çizmede çok önemlidir. New Horizons ve Hubble'ın sınırlı gözlem süresi nedeniyle amatör veriler bu uzak dünyalara dair anlayışımızı geliştirmeye devam edebilir.

Katkıda bulunmak için amatör gökbilimciler Uranüs ve Neptün görüntülerini #NHIceGiants etiketini kullanarak X (eski adıyla Twitter) veya Facebook'ta çevrimiçi olarak yayınlayabilirler. Alternatif olarak görüntüler, tarih, saat ve kullanılan filtre bant geçişi gibi ilgili bilgilerle birlikte çevrimiçi olarak gönderilebilir.

Uranüs ve Neptün şu anda gecenin büyük bölümünde görülebiliyor; Uranüs Neptün'den daha geç doğup batıyor. Uranüs, Jüpiter ve Ülker arasındaki Koç takımyıldızında bulunurken, Neptün güneybatı Balık burcundadır. Bu uzak gezegenleri gözlemlemek sabır ve iyi büyüklükte bir teleskop gerektirir, ancak güneş sisteminin en uzak dünyaları hakkındaki bilgimizi ilerletmek için harcadığımız çabaya değer.

kaynaklar:

-NASA

– TheSkyX