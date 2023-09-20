NASA, Tanager Uydusuna Entegrasyon İçin Görüntüleme Spektrometresini Gezegene Devrediyor

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), Tanager 1 hiperspektral uydusuna entegrasyon için Amerikan Dünya görüntüleme şirketi Planet'e bir görüntüleme spektrometresi verdi. Bu dönüm noktası, küresel metan ve karbondioksit emisyonlarını daha iyi anlamayı amaçlayan Karbon Haritalayıcı Koalisyonu için önemli bir adıma işaret ediyor.

JPL tarafından geliştirilen görüntüleme spektrometresi, metan ve karbon dioksitin nokta kaynaklı emisyonlarının tespit edilmesinde, yerinin belirlenmesinde ve miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Koalisyonun misyonunu destekleyecek değerli veriler sağlayacak.

Planet, Koalisyona olan bağlılığının bir parçası olarak iki hiperspektral uydu Tanager 1 ve Tanager 2'nin inşası ve fırlatılması üzerinde aktif olarak çalışıyor. Tanager 1'in 2024 yılında fırlatılmaya hazır olması bekleniyor.

Ayrıca Planet, Pelikan Programıyla ilerlemeye devam ediyor. İlk Teknoloji Demosu TD1 tamamen oluşturuldu ve bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. TD1'in temel amacı uydu platformunu ve operasyonel sistemleri yörünge ortamında test etmektir. TD1'den alınan dersler, Pelican ve Tanager uydularının gelecekteki versiyonlarına ışık tutacak.

Planet ayrıca hiperspektral verilerin çeşitli kuruluşlara nasıl en fazla değeri sağlayabileceğini anlamak için Erken Erişim Programı (EAP) kapsamında kullanıcılarla aktif olarak işbirliği yapıyor. Planet, Rendered.ai ile ortaklaşa geliştirilen sentetik verilerden yararlanarak kapsamlı pazar geri bildirimi toplamayı ve gelecekteki hiperspektral veriler için yenilikçi uygulamaları ve kullanım senaryolarını belirlemeyi hedefliyor.

Görüntüleme spektrometresinin Tanager 1 uydusuna entegrasyonuyla hem NASA hem de Planet, sera gazı emisyonlarını daha etkili bir şekilde izleme ve anlama yönündeki ortak hedeflerine doğru ilerliyor. Bu işbirliği, daha iyi iklim değişikliği analizi ve azaltım çabalarının önünü açacak.

kaynaklar:

– NASA JPL

- Gezegen