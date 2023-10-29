Dünyanın Ekosistemlerini ve İklim Değişikliğini İzlemeye Yönelik Yeni Radar Uydu Misyonu

NASA ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) arasında, Dünya'nın orman ve sulak alan ekosistemleri ve bunların küresel karbon döngüsü üzerindeki etkilerine ilişkin anlayışımızda devrim yaratmayı amaçlayan çığır açıcı bir ortak görev, 2024'ün başlarında başlayacak. NISAR (NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar) olarak adlandırılan radar uydu misyonu, sera gazlarının düzenlenmesinde ve iklim değişikliğinin etkilenmesinde hayati bir rol oynayan bu iki önemli ekosisteme ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlayacak.

Doğrudan alıntıların yerine NASA, NISAR'ın gelişmiş radar sistemlerinin her 12 günde bir Dünya'nın neredeyse tüm kara ve buz yüzeylerini tarayacağını bildirdi. Misyon, arazi örtüsü değişiklikleri hakkında kapsamlı veriler toplayarak araştırmacıların karbon döngüsü (karbonun atmosfer, kara, okyanuslar ve canlı organizmalar arasında hareket ettiği karmaşık süreçler) üzerindeki etkilerini incelemesine olanak tanıyacak.

Ağaçlarının ormanlarında karbon depoladığı ormanlar ve karbonun organik toprak katmanlarında tutulduğu sulak alanlar, hayati karbon yutakları görevi görüyor. Bu sistemlerdeki kademeli veya ani kesintiler, karbondioksit ve metan salınımının hızlanmasını tetikleyerek iklim değişikliğini şiddetlendirebilir. NISAR misyonu, bu değişiklikleri küresel ölçekte izlemeyi ve bilim adamlarının karbon döngüsü ve iklim üzerindeki etkileri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ekosistem değişikliklerini izlemedeki rolüne ek olarak NISAR, depremler, volkanik patlamalar, heyelanlar ve yüzey çökmesi ve yükselmesinin araştırılmasına yardımcı olarak kara hareketi dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlayacak. Ayrıca misyon, buzulların ve deniz buzunun hareketleri ve erimesine ilişkin verileri de yakalayacak.

NISAR'ın 2024'ün başlarında Hindistan'ın güneyinden fırlatılması, Dünya'nın ekosistemlerini ve iklimini araştırmaya yönelik küresel çabalarda önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. NASA ve ISRO arasındaki işbirliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu kritik çevresel zorlukların çözümünde uluslararası işbirliğinin gücünü gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: NİSAR nedir?



NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar'ın kısaltması olan NISAR, Dünya'nın orman ve sulak alan ekosistemlerini ve bunların küresel karbon döngüsü ve iklim değişikliğindeki rolünü izlemek için NASA ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir radar uydu görevidir.

S: NISAR, karbon döngüsünün anlaşılmasına nasıl katkıda bulunacak?



NISAR'ın radar sistemleri her 12 günde bir Dünya'nın kara ve buz yüzeylerini tarayarak arazi örtüsü değişiklikleri hakkında kapsamlı veriler sağlayacak. Bilim insanları bu değişiklikleri küresel ölçekte inceleyerek karbon döngüsü (karbonun atmosfer, kara, okyanuslar ve canlı organizmalar arasında hareket ettiği süreçler) üzerindeki etkileri daha iyi anlayabilirler.

Soru: Ormanlar ve sulak alanlar iklim değişikliği açısından neden önemlidir?



Ormanlar ve sulak alanlar, ormanların ağaçlarında karbon depoladığı, sulak alanların ise organik toprak katmanlarında karbon depoladığı, karbon yutucu görevi gören önemli ekosistemlerdir. Bu ekosistemlerdeki bozulmalar karbondioksit ve metan salınımını hızlandırarak iklim değişikliğine katkıda bulunabilir.

S: NISAR başka hangi verileri toplayacak?



NISAR, ekosistem izlemenin yanı sıra kara hareketi dinamikleri hakkında da bilgi toplayacak ve depremler, volkanik patlamalar, heyelanlar ve yüzey çökmesi ve yükselmesinin araştırılmasına yardımcı olacak. Misyon ayrıca buzulların ve deniz buzunun hareketlerini ve erimesini de izleyecek.

S: NISAR ne zaman fırlatılacak?



NISAR'ın 2024'ün başlarında güney Hindistan'dan fırlatılması planlanıyor.