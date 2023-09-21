Uluslararası Uzay İstasyonunun Geleceği: NASA, ABD Deorbit Aracını Önerdi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) on yılın sonuna kadar kullanımdan kaldırma planlarını duyurdu. İstasyonun planlanan kullanımdan kaldırılmasının bir parçası olarak NASA, ISS'yi güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarmak için tasarlanmış bir uzay aracı olan ABD Deorbit Aracının (USDV) geliştirilmesini önerdi. Beş uzay ajansının ortak girişimi olan ISS, 1998'den beri faaliyet gösteriyor ve 2030'a kadar devam etmesi planlanıyor, Rusya'nın da en az 2028'e kadar taahhütte bulunması bekleniyor.

ISS'nin güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarılması, nüfuslu bölgelerden kaçınmak amacıyla beş uzay ajansının hepsinin ortak sorumluluğudur. ISS'nin kullanımdan kaldırılmasına hazırlık olarak NASA, alçak Dünya yörüngesindeki operasyonlarını ticari olarak sahip olunan ve işletilen platformlara dönüştürmenin yollarını arıyor. Bu değişim, araştırma, teknoloji geliştirme ve uluslararası işbirliği için uzayda sürekli erişim ve varlığın sağlanmasını amaçlıyor.

ISS'nin yörüngeden çıkarılmasına yönelik önceki stratejiler, birden fazla Roscosmos Progress uzay aracının kullanılmasını içeriyordu. Ancak son değerlendirmeler NASA'yı, sorumlu yörüngeden çıkış için daha sağlam yetenekler sağlayacak yeni bir uzay aracı olan USDV'nin geliştirilmesini önermeye yöneltti. USDV, son yörüngeden çıkarma faaliyetine odaklanacak ve yeni bir uzay aracı tasarımı veya mevcut bir uzay aracının modifikasyonu olabilir. İlk uçuşunda görev yapacak ve kritik yörüngeden çıkma işlemini gerçekleştirmek için yeterli yedeklilik ve anormallik kurtarma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanacak.

USDV'yi geliştirmek, yıllar süren geliştirme, test ve sertifikasyon gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir çaba olacaktır. Ancak önerilen bu uzay aracı, NASA'nın ISS'yi yörüngeden çıkarma yaklaşımında önemli bir değişikliği temsil ediyor ve uzay istasyonunun güvenli ve kontrollü bir şekilde hizmetten çıkarılmasını sağlıyor.

kaynaklar:

– NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunun kullanımdan kaldırılması için yörüngeden çıkma aracı önerdi. (2023, 21 Eylül). Hindistan Bugün.