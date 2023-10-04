NASA, Psyche Uzay Aracının Fırlatılması Öncesi Halkı Sanal Etkinliklere Davet Ediyor

NASA, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağının dış kısmında yer alan metal açısından zengin bir asteroit üzerinde çalışma görevine çıkacak olan Psyche uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor. Uzay aracı, gezegen çekirdekleri ve Dünya'nın oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayacak.

Psyche uzay aracının, 10 Ekim Perşembe günü saat 16:12 EDT'de, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan SpaceX Falcon Heavy roketiyle havalanması planlanıyor. Uzay aracı, ana görevinin yanı sıra, Ay'ın ötesindeki lazer iletişimini ilk kez test edecek olan Derin Uzay Optik İletişimi (DSOC) adlı bir teknoloji gösterisine de ev sahipliği yapacak.

Halkı bu heyecan verici göreve dahil etmek için NASA, bireyleri sanal etkinliklere katılmaya davet ediyor. Katılımcılar, sanal konuk olarak kaydolarak seçilmiş kaynaklara, program değişikliklerine ve doğrudan e-posta gelen kutularına gönderilen göreve özel bilgilere erişim elde edecekler. Özel bir hatıra olarak, sanal misafirlere her aktivite sonrasında “sanal misafir pasaportları” için bir hatıra pulu verilecek.

Canlı lansman yayını 9 Ekim Perşembe günü saat 30'da (EDT) başlayacak ve YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, NASA uygulaması, www.nasa.gov/nasatv dahil olmak üzere çeşitli platformlarda izlenebilecek. ve NASA'nın UHD Kanalı.

Bu görev, halkın NASA'nın bilimsel araştırma ve keşiflerinin bir parçası olması için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Sanal erişim ve bilgilendirici kaynaklar sayesinde bireyler en son gelişmelerden haberdar olabilir ve Psyche uzay aracının muhteşem fırlatılışına tanık olabilir. Bu, gezegen oluşumu ve kendi gezegenimizin gizemleri hakkındaki anlayışımızı genişletmek için bir şans.

Psyche misyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen NASA'nın web sitesini ziyaret edin.

kaynaklar:

– “Gezegensel” tanımı – NASA Sözlüğü

– “Lazer iletişimi” tanımı – NASA JPL Sözlüğü

– Kaynak makale: NASA, Halkı Psyche Misyonu Başlatılmadan Önce Etkinliklere Katılmaya Davet Ediyor. (NASA)