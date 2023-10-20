NASA'nın 16. Yıllık Von Braun Uzay Araştırma Sempozyumu, Uzay Bilimi ve Keşifleri Geliştirmeye Odaklanacak

NASA, medya temsilcilerini 16-25 Ekim Çarşamba gününden Cuma gününe kadar Huntsville'deki Alabama Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek 27. Yıllık von Braun Uzay Araştırma Sempozyumuna katılmaya davet ediyor. Bu yılın teması "Uzayı Geliştirmek: LEO'dan Ay'a ve Ötesine" olup sempozyumda hükümet, sanayi ve akademi dünyasından konuşmacılar yer alacak ve bunlar uzay bilimi ve keşiflerindeki en son gelişmeleri, gelecekteki fırsatları ve zorlukları tartışacak.

NASA katılımcılarından Yönetici Bill Nelson, 25 Ekim'deki ödül öğle yemeğinde açıklamalarda bulunacak. Öğle yemeğinde ayrıca insanlı iniş sistemleri üzerine bir tartışma da yer alacak. Yönetici Nelson'la konuşmak isteyen medya, [e-posta korumalı] adresinden Jackie McGuinness ile iletişime geçebilir. Sempozyuma katılmak isteyen medya mensuplarının, kimlik bilgileri için American Astronautical Society İcra Direktörü Jim Way ile [e-posta korumalı] veya 703-866-0021 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Etkinlik, Çarşamba sabahı Artemis panelini de yönetecek olan NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi direktör vekili Joseph Pelfrey'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki diğer konuşmacılar arasında havacılık mühendisi Shane Canerday; Uzay Fırlatma Sistemleri Programı yöneticisi John Honeycutt; Bilim ve Teknoloji Ofisi müdür yardımcısı Dayna Ise; Mallory James, havacılık mühendisi; Mühendislik Müdürlüğü müdürü Mary Beth Koelbl; Propulsion'ın kıdemli teknik lideri Jason Turpin; ve İnsan İniş Sistemi Programının yöneticisi Lisa Watson-Morgan.

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi ve programın tamamı için lütfen astronautical.org/events/vbs adresini ziyaret edin.

Kaynaklar: NASA Halkla İlişkiler Haber Teli