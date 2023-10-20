Halkalı Güneş Tutulmasının Uzaydan Çarpıcı Görüntüsü

NASA, 14 Ekim 2023'te meydana gelen halkalı güneş tutulmasına ait muhteşem bir görüntü yayınladı. Görüntü, yaklaşık 1.5 milyon mil uzakta bulunan Derin Uzay İklim Gözlemevi'ndeki (DSCOVR) Dünya Çok Renkli Görüntüleme Kamerası (EPIC) tarafından yakalandı. dünyadan. Fotoğrafta tutulma sırasında Ay'ın Kuzey Amerika üzerinden geçen gölgesi görülüyor.

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Dünya'ya en uzak noktasında veya yakınındayken gökyüzünde daha küçük görünmesi ve güneş diskini tamamen kaplamaması durumunda meydana gelir. Bu, güneşin kenarlarının parlak kırmızımsı bir halka olarak görülebildiği bir "ateş halkası" etkisi yaratır.

DSCOVR'deki üç cihazdan biri olan EPIC kamera, Dünya'nın düzenli tam disk görüntülerini yakalıyor. NASA tarafından yayınlanan anlık görüntü, 11 Ekim'de merkezi saatle 58:14'de, Teksas'ın merkezinde tutulmanın zirvesi sırasında çekildi. Gölgenin büyüklüğü, kıtanın daha geniş bir bölümünde güneşin hâlâ kısmen örtüldüğünü gösteriyor.

DSCOVR, Dünya ile güneş arasındaki çekimsel denge bölgesi olan Dünya-Güneş L1 Lagrange noktasında konumlandırılmıştır. Bu stratejik konum, DSCOVR'nin, güneş fırtınalarının Dünya'ya ulaşmadan önce erken tespiti de dahil olmak üzere, hem karasal hem de uzaydaki hava durumunu izlemek için önemli veriler sağlamasına olanak tanıyor. James Webb Uzay Teleskobu da Lagrange noktasında, ancak karşı tarafta L2'de bulunuyor.

Bir sonraki halkalı güneş tutulmasının 21 Haziran 2039'da gerçekleşmesi beklenirken, tam tutulmanın çok daha erken, 8 Nisan 2024'te gerçekleşmesi planlanıyor. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'tan Maine'e kadar gökyüzünü karartacak.

kaynaklar:

-NASA

– Derin Uzay İklim Gözlemevi (DSCOVR)

– Dünya Polikromatik Görüntüleme Kamerası (EPIC)