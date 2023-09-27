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NASA İlk Asteroit Örneğini Başarılı Bir Şekilde Aldı: Bilimsel Araştırmalar İçin Yeni Fırsatlar Açıyor

ByGabriel Bota

Eylül 27, 2023
NASA İlk Asteroit Örneğini Başarılı Bir Şekilde Aldı: Bilimsel Araştırmalar İçin Yeni Fırsatlar Açıyor

NASA, Amerika'nın ilk asteroit örneğini başarıyla alarak uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. “OSIRIS-REx” uzay aracının yedi yıl süren görevi, değerli kargoyu içeren kapsülün 24 Eylül'de Utah çölüne güvenli bir şekilde inmesiyle sona erdi. Bu başarı, yalnızca tarihi bir görevin tamamlandığını ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda da işaret ediyor. astronomi alanında heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı.

Bu görevin hedefi Bennu isimli asteroitti. Tahmini yaşı 4.5 milyar yıl olduğu için seçilen Bennu'nun bir örneğini incelemek, güneş sistemimizin ilk aşamalarına dair değerli bilgiler sağlayabilir. Ek olarak, Bennu'nun boyutu ve yörüngesi, onu bu görev için ideal bir aday haline getiriyor; çünkü her altı yılda bir Dünya'nın yörüngesiyle periyodik olarak kesişiyor. Bennu'yu inceleyerek, Bennu ile gezegenimiz arasında gelecekte meydana gelebilecek küçük bir çarpışma olasılığını göz önünde bulundurarak gelecekteki gezegen savunma misyonlarının planlanmasına yardımcı olacak bilgiler de kazanabiliriz.

Kapsülün güvenli bir şekilde alınmasının ardından NASA, daha fazla inceleme ve koruma için onu bir helikopter kullanarak temiz bir odaya taşıdı. Daha sonra ayrıntılı analiz için Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne transfer edildi. Önümüzdeki haftalarda bilim insanları, teneke kutuda depolanan tahmini 8.8 onsluk kaya ve tozun her parçacığını titizlikle inceleyecek ve kataloglayacak. Bazı örnekler hemen analiz edilecek, geri kalanı ise daha ileri çalışmalar için dünya çapındaki bilim insanlarına dağıtılacak.

Bu örneklerin analizi ve görev sırasında çekilen görüntüler, 11 Ekim'de yapılacak canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak. Bu önemli başarı, gelecekteki bilimsel keşiflerin ve güneş sistemimizin daha derinlemesine anlaşılmasının önünü açıyor.

kaynaklar:
– NASA Yöneticisi Bill Nelson
– Dante Lauretta, Arizona Üniversitesi'nde OSIRIS-REx'in baş araştırmacısı.

By Gabriel Bota

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