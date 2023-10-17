NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki Soğutma Sıvısı Sızıntısı Nedeniyle Uzay Yürüyüşünü Erteledi

NASA yetkilileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya bölümünde yakın zamanda meydana gelen soğutma sıvısı sızıntısına yanıt olarak planlanan uzay yürüyüşlerinden birini ertelemeye karar verdi. Başlangıçta 19 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan uzay yürüyüşü, hem NASA hem de Rusya'nın federal uzay ajansı Roscosmos'un sızıntının nedenini araştırmaya devam etmesi nedeniyle 2023'te daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilecek.

ISS'de kullanılan soğutucu amonyaktır ve eğer uzay giysili astronotlar yakındaysa ekstra arındırma prosedürleri gerektirir. Rusya'nın Nauka bilim modülündeki sızıntı 9 Ekim'de meydana geldi ancak aynı gün durduruldu. Bu, geçtiğimiz yıl Rus ISS ekipmanında üçüncü kez amonyak sızıntısı yaşandığını gösteriyor.

Roscosmos, en son sızıntının kaynağı gibi görünen Rassvet modülündeki 25 yıllık yeri değiştirilmiş radyatörü yakından incelemek için 13 Ekim'de kendi uzay yürüyüşünü planlıyor. Soğutma sıvısı mürettebat için toksik veya tehlikeli olmasa da uzmanlar, maddenin küçük izlerinin iç sistemlere girmesini ve zamanla ekipmanın bozulmasına neden olmasını önlemek için çalışıyor.

NASA'nın ertelenen uzay yürüyüşünün amacı küçük bakım görevlerini yürütmek. NASA'dan astronotlar Loral O'Hara ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Andreas Mogensen, diğer görevlerin yanı sıra mikroorganizmaları aramak ve yüksek çözünürlüklü bir kamerayı değiştirmek için ISS'nin dışından örnekler toplayacak. Bu çalışmanın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.

Neyse ki, NASA tarafından 30 Ekim'de yapılması planlanan, tamamı kadınlardan oluşan ikinci uzay yürüyüşünün planlandığı gibi ilerlemesi planlanıyor. Arızalı bir elektronik kutusunu çıkarmak ve istasyonun güneş enerjisi panellerinden biri için gereken yatağı değiştirmek üzere O'Hara'ya NASA astronotu Jasmin Moghbeli eşlik edecek.

Rusya'ya göre, ISS'deki önceki iki amonyak sızıntısı mikrometeoroid saldırılarından kaynaklanmıştı. Aralık 2022'de ilk sızıntı o kadar şiddetliydi ki, Soyuz uzay aracının mürettebatının yeni bir Soyuz'a atanması gerekti. Sorunu çözmek için birkaç uzay aracının gönderilmesi gerekti ve bu da astronotların ISS'de amaçlanan altı ay yerine bir yıl kalmasına neden oldu. Şubat 2023'te kargo amaçlı bir Rus İlerleme uzay aracı da kendi amonyak sızıntısını yaşadı.

kaynaklar:

– NASA yetkililerinin blog yazısı