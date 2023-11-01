NASA'nın Görüntüleme X-ışını Polarimetri Kaşifi 'Hayalet Kozmik El'i Keşfediyor

Giderek daha fazla sırrı ortaya çıkarsak bile, uzayın gizemleri bizi şaşırtmaya devam ediyor. NASA gibi uzay ajansları, kendilerini engin bilinmeyenleri keşfetmeye adamıştır ve 2021'de kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanmış bir uzay gözlemevi olan Imaging X-ray Polarimetri Explorer'ı (IXPE) başlattılar. IXPE, misyonunun bir parçası olarak yakın zamanda ilgi çekici bir keşifte bulundu: kemikli bir insan eline çarpıcı bir benzerlik gösteren çarpıcı bir pulsar rüzgar bulutsusu.

MSH 15-52 olarak adlandırılan NASA, buna yerinde bir şekilde 'hayalet kozmik el' adını verdi. Bu eterik yapı ilk olarak 2001 yılında NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından gözlemlendi ve PSR B1509-58 pulsarına eşlik eden pulsar rüzgar bulutsusunun bir insan eline benzediğini ortaya çıkardı. Şimdi IXPE, MSH 15-52'ye daha da yakından baktı ve onu gözlemleyerek rekor kıran 17 gün geçirdi ve bu, fırlatılışından bu yana tek bir nesnenin en uzun gözlemi oldu.

IXPE tarafından toplanan veriler, araştırmacılara 'el' içindeki manyetik alanın ilk haritasını sağladı. Yüklü parçacıklar manyetik alan boyunca ilerledikçe, insan elindeki kemiklere benzer şekilde nebulanın şeklini belirlerler. Araştırmayı yöneten Stanford Üniversitesi'nden Roger Romani, "IXPE verileri bize elimizdeki manyetik alanın ilk haritasını veriyor" dedi.

Gözlemlerden elde edilen dikkate değer bir bulgu, MSH 15-52'nin geniş bölgelerindeki sürekli olarak yüksek seviyedeki kutuplaşmadır. Polarizasyon miktarının teorik hesaplamalardan beklenen maksimum seviyeye ulaşması, oldukça düz ve düzgün bir manyetik alanın varlığına işaret ediyor. Pulsar rüzgarı bulutsusunun bu bölgeleri, iş başındaki mekanizmalar hakkında yeni sorular ortaya çıkaran büyüleyici bir özellik olan çok az türbülans sergiliyor.

Bu keşif, X-ışını araştırmalarının çok yönlü doğasını gözler önüne seriyor. X-ışınları öncelikle tıbbi uygulamalarıyla tanınırken, uzay araştırmalarında kullanımları evrenin gizli yönlerini açığa çıkararak kozmik olayların daha derin anlaşılmasına yol açar.

SSS:

S: Görüntüleme X-ışını Polarimetresi Gezgini (IXPE) neyi keşfetti?

C: IXPE, 15 günlük gözlemi sırasında MSH 52-17 adında, kemikli insan eline benzeyen bir pulsar rüzgar bulutsusu keşfetti.

Soru: Bulutsunun içindeki manyetik alanın önemi nedir?

C: Manyetik alan, tıpkı insan elindeki kemikler gibi, nebulanın şeklini belirler.

Soru: Bulutsudaki X ışınlarının polarize yapısı neyi gösteriyor?

C: Yüksek polarizasyon, minimum türbülansa sahip, düz ve düzgün bir manyetik alanın varlığını akla getiriyor.

Soru: X ışınlarının uzay araştırmalarında kullanımının tıbbi uygulamalardan farkı nedir?

C: Uzay araştırmalarındaki X-ışınları, evren hakkında normalde görülemeyecek olan gizli bilgileri ortaya çıkarır.