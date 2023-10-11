NASA, Uzay İstasyonu Sızıntısı Nedeniyle Uzay Yürüyüşünü İptal Etti

NASA, bu hafta başında Rus Nauka bilim modülünde amonyak soğutucu sızıntısının tespit edilmesinin ardından 12 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan uzay yürüyüşünü iptal etti. Bu tedbir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotların ve ekipmanların güvenliğini sağlamak için alındı.

NASA yetkilileri, mühendislik ve uçuş kontrol ekiplerinin sızıntıya ait verileri ve video görüntülerini incelediğini belirtti. Artık durmuş olan sızıntı, Roscosmos uçuş kontrolörleri ve NASA'nın harici istasyon kamera görüntüleri ile doğrulandı. Yüzen amonyak parçacıklarının kullanıldığı uzay yürüyüşleri, kirlenmeyi önlemek için ekstra adımlar gerektirir. Sızıntının nedeni halen araştırılıyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos, 25 Ekim'de önceden planlanmış bir uzay yürüyüşü sırasında iki kozmonotu radyatörü kontrol etmekle görevlendirmeyi planlıyor. Hem NASA hem de Roscosmos, sızıntının uzay istasyonu operasyonları üzerinde maddi bir etkisi olmadığını vurguladı.

Uzay yürüyüşünün iptali, ISS'deki küçük bakımların yanı sıra gelecekteki Ay keşiflerini destekleyen testleri de geciktirecek. Uzay yürüyüşü, NASA astronotu Loral O'Hara ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen'in analiz için örnekler toplaması için tasarlandı. Ayrıca, Gateway adı verilen Ay yörüngesindeki planlanan istasyonla neyin mümkün olabileceğini gösteren yüksek çözünürlüklü bir kamerayı da değiştirmeleri gerekiyordu.

Gecikme aynı zamanda Ekim ayının sonlarına doğru yapılması planlanan ikinci ABD segmenti bakım uzay yürüyüşünü de etkiliyor. O'Hara ve NASA astronotu Jasmin Moghbeli'nin yer aldığı uzay yürüyüşü, tarihteki tamamı kadınlardan oluşan ikinci uzay yürüyüşü olacaktı.

Nauka soğutma sıvısı sızıntısı, geçtiğimiz yıl Rus ISS ekipmanında meydana gelen üçüncü sızıntı oldu. Rus yetkililer, Soyuz ve Progress uzay aracındaki sızıntıların muhtemelen mikrometeoroid saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü. Nauka sızıntısına ilişkin soruşturma sürüyor.

kaynaklar:

-NASA

– Roskosmos

Tanımlar:

– Amonyaklı soğutucu: Uzay aracının soğutma sistemlerindeki sıcaklığı düzenlemek için kullanılan bir madde.

– Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): Farklı ülkelerden gelen astronotlar için araştırma laboratuvarı ve yaşam alanı olarak hizmet veren bir uzay istasyonu.

– Uzay Yürüyüşü: Astronotların uzay aracından ayrılarak görevleri yerine getirmek üzere uzaya çıktığı bir aktivite.

– Radyatör: Isıyı bir ortamdan diğerine aktarmak için kullanılan bir cihaz.

– Mikrometeoroid çarpmaları: Uzaydaki küçük parçacıklar ile uzay aracı veya diğer nesneler arasındaki çarpışmalar.

– Roscosmos: Uzay araştırmaları ve araştırmalarından sorumlu Rus uzay ajansı.

Resim Kaynak:

– Resim kredisi: NASA