NASA Biyoimza FİKİRLERİ Laboratuvarı: Benzersiz Bir Atölye Deneyimi İçin Şimdi Başvurun

NASA'nın Astrobiyoloji Programı, ABD kurumlarındaki bilim adamlarına Biyoimzalar IDEAS laboratuvarına katılmaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu yenilikçi çalıştay, gerçek zamanlı akran değerlendirmesi yoluyla yeni ve çığır açan hibe teklifleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Biosignatures IDEAS laboratuvarı sanal ön toplantılar, kişisel oturumlar ve sanal oturumların birleşiminden oluşacaktır. Yüz yüze oturumlar 6-8 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında, sanal oturumlar ise 16, 23 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu çalıştaya katılarak bilim insanları meslektaşlarıyla işbirliği yapma, değerli geri bildirimler alma ve hibe tekliflerini gerçek zamanlı olarak geliştirme şansına sahip olacak. Nihai amaç, Eksobiyoloji programı aracılığıyla finansman için dikkate alınacak bir dizi teklif geliştirmektir.

Biosignatures IDEAS laboratuvarına başvurmak için ilgilenen bilim insanları [link to application] adresindeki resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Burada çalıştay hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve başvurularını yapabilirler.

Bu eşsiz atölye deneyimi, astrobiyoloji alanındaki bilim adamlarının araştırmalarını yeni boyutlara taşımaları için mükemmel bir fırsattır. Katılımcılar, gerçek zamanlı akran değerlendirmesi ve işbirliğine katılarak fikirlerini geliştirebilecek ve alana önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip güçlü hibe teklifleri geliştirebilecekler.

NASA Biyoimza FİKİRLERİ Laboratuvarının bir parçası olma şansını kaçırmayın. Şimdi başvurun ve araştırmanızı bir sonraki seviyeye taşıyın!

Tanımlar:

– Biyoimzalar: Çeşitli ortamlarda tespit edilip çalışılabilen, geçmiş veya şimdiki yaşamın göstergeleri.

– FİKİRLER: Geliştirme, Keşif ve Bilimde Yenilik – uzay araştırmalarında işbirliğini ve dönüştürücü fikirlerin geliştirilmesini teşvik eden bir program.

kaynaklar:

– NASA Astrobiyoloji Programı [URL sağlanmadı]

– Eksobiyoloji programı [URL sağlanmadı]