Metal Açısından Zengin Bir Asteroit olan Psyche'nin Gizemleri

NASA'nın yakın zamanda Ana Asteroit Kuşağı'nda yer alan bir asteroit olan Psyche'ye yönelik misyonunu başlatması, bilim adamlarının merakını uyandırdı. İlk kez 1852'de keşfedilen Psyche'nin esas olarak demir, nikel ve silikatlardan oluştuğuna inanılıyor. Hatta eski bir gezegenin açıkta kalan çekirdeği bile olabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın Gama Işını ve Nötron Spektrometresi'nin yardımıyla uzay aracı, Psyche'nin yüzeyinde bulunan kimyasal elementleri yüksek hassasiyetle tespit etmeyi amaçlıyor. Bilim insanları, Psyche'nin bir zamanlar manyetik alan üreten aktif bir dinamoya sahip bir gezegen çekirdeği olup olmadığını ortaya çıkarmayı umuyor.

Uzay aracının Ağustos 2029'da varışıyla birlikte iki yıl boyunca yaklaşık 700 km uzaklıktaki Psyche'nin yörüngesinde kalacak. Bu süre zarfında, aletleri yüzeyin haritasını çıkaracak ve eski bir manyetik alanın kanıtını arayacak.

Gezegen Bilimi Enstitüsü'nün ortak araştırmacılarından Thomas Prettyman'a göre çekirdek oluşumu, silikatlardan ayrılan ve vücudun merkezine doğru batan yoğun metal fazlarıyla birlikte ısı ve erimeyi gerektiriyor. Psyche'nin iç ısı kaynağı muhtemelen yakındaki süpernovaların ürettiği kısa ömürlü radyoizotopların bozunmasıdır. Bu izotoplar bozundukça Psyche soğudu ve bir çekirdek, manto ve kabuk oluşturdu. Silikatın dış katmanları darbelerle sıyrılmış olabilir, bu da potansiyel olarak çekirdeğin kısmen erimiş olmasına rağmen açığa çıkmasına neden olabilir.

Gama Işını ve Nötron Spektrometresi, Psyche'nin yüzeyindeki element bileşimini incelemek için kozmik ışınlardan ve yüksek enerjili parçacıklardan gelen enerji emisyonlarını analiz ediyor. Yayılan nötronlar ve gama ışınları belirli elementlerin varlığına işaret edebilir. Yoğun bir element olan germanyum, spektrometrede içinde duran gama ışınlarını tespit etmek için kullanılır. Bu durdurma enerjisi, hassas elektronik cihazlarla ölçülebilen bir elektrik sinyali oluşturur.

Yüksek demir ve nikel bolluğunun tespiti Psyche için çekirdek benzeri bir kökene işaret edebilir. Kükürtün varlığı ilginç volkanizma anlamına gelebilir. Ek olarak, bilim insanları Psyche'nin manyetik alanını inceleyerek onun tarihi hakkında fikir sahibi olabilirler. Eğer çekirdek içinde iletken sıvı metalin ısıyla yönlendirilen dolaşımı meydana gelseydi, güçlü bir manyetik alan oluşmuş olabilirdi. Uzay aracının manyetometresi bu dinamoya dair kanıt arayacak.

Temel bilim verilerinin toplanması, uzay aracının Psyche çevresinde alçak irtifa yörüngesine ulaşmasıyla 2030 yılında başlayacak. O zamana kadar bilim adamları Psyche'nin bileşimi hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmayı umuyorlar. Bu metal açısından zengin asteroit birçok bilinmeyeni barındırdığından, görev bilim adamları arasında heyecan yarattı. Potansiyel çarpma kraterleri ve metal lav akıntılarıyla Psyche'nin yüzeyinin büyüleyici bir manzara olması bekleniyor.

Genel olarak Psyche araştırması, güneş sistemimizin erken tarihine ve gök cisimlerinin oluşumuna yol açan süreçlere dair değerli bilgiler sunma potansiyeline sahiptir.

kaynaklar:

– NASA'nın Psyche Misyonu: Metal Bir Dünyayı Ortaya Çıkarmak: https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-mission-to-psyche-unveiling-am

– Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı Web Sitesi: https://www.jhuapl.edu/

– Gezegen Bilimi Enstitüsü: https://www.psi.edu/