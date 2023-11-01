Yeni Makale: Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda Bakım Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

Expedition 70 mürettebatı göreve hazırlanırken Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bakım uzay yürüyüşü için son hazırlıklar sürüyor. Çarşamba günü, NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, radyo iletişim donanımlarını çıkarmak ve ISS'nin güneş panellerinin Güneş'i takip etmesini sağlayan donanımı değiştirmek için yaklaşık yedi saatlik bir uzay yürüyüşüne çıkacaklar.

Sabah 8:05'te (EDT) başlaması planlanan uzay yürüyüşü, her iki astronotun da uzay istasyonunun dışına çıkacağı ilk sefer olacak. Görev yöneticileri, NASA TV'nin, ajansın uygulamasında ve web sitesinde sabah 6:30'dan (EDT) başlayarak etkinliğin canlı yayınını sunmasına izin verdi.

Avrupa Uzay Ajansı Komutanı Andreas Mogensen ve JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Satoshi Furukawa, gün boyu süren uzay yürüyüşü hazırlıkları için Moghbeli ve O'Hara'ya katıldı. Ekip ateş, kan basıncı, nabız ve solunum kontrolleri de dahil olmak üzere standart tıbbi muayenelerden geçti. Ayrıca uzay yürüyüşü prosedürlerini gözden geçirdiler ve yer uzmanlarıyla son bir hazırlık konferansı düzenlediler.

Quest hava kilidinin içinde astronotlar, yaklaşan uzay yürüyüşüne hazırlık amacıyla aletlerini ve uzay kıyafetlerini hazırladılar. Bakım faaliyeti, bu yıl ISS'de gerçekleştirilen 12. uzay yürüyüşünü işaretleyecek.

Bu arada uzay istasyonunun üç kozmonotu, istasyonun Roscosmos bölümünde günlük bilimsel araştırma ve bakım görevlerine odaklandı. Uçuş Mühendisi Oleg Kononenko, kalp ve kan basıncı aktivitesini ölçen 24 saatlik bir oturuma katılırken, Uçuş Mühendisi Nikolai Chub, önceki haftanın uzay yürüyüşünün temizlik görevlerini tamamladı. Uçuş Mühendisi Konstantin Borisov gün boyunca yaşam desteği ve bakım görevlerinde yardımcı oldu.

SSS:

Soru: Astronotlar uzay yürüyüşü sırasında ne yapacaklar?

C: Astronotlar radyo iletişim donanımlarını çıkaracak ve donanımı ISS'nin güneş panelleri ile değiştirecekler.

Soru: Uzay yürüyüşü yayınlanacak mı?

C: Evet, NASA TV, ajansın uygulamasında ve web sitesinde uzay yürüyüşünün canlı yayınını sağlayacaktır.

Soru: Bu yıl ISS'de kaç uzay yürüyüşü gerçekleştirildi?

C: Bu, 12'de ISS'de gerçekleştirilen 2021. uzay yürüyüşü olacak.