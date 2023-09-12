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Astronot Frank Rubio Uzayda 371 Günle Yeni ABD Dayanıklılık Rekorunu Kırdı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Astronot Frank Rubio Uzayda 371 Günle Yeni ABD Dayanıklılık Rekorunu Kırdı

Astronot Frank Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 371 gün geçirerek ABD'nin tek uçuş dayanıklılık rekorunu kırdı. Bu, Mark Vande Hei'nin 355 günlük önceki rekorunu geride bıraktı. Rubio, kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin ile birlikte uzayda uzun süre kaldıktan sonra 27 Eylül'de Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Başlangıçta Mart ayında geri dönmeyi planlayan Rubio ve mürettebatı, Soyuz MS-22 feribot gemilerindeki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle ISS'de kalmak zorunda kaldı. Mikrometeoroid çarpmasından kaynaklandığına inanılan sızıntı, mürettebatın kalış süresini altı ay uzatmasına neden oldu. Şubat ayında, Rus mürettebat rotasyon programının yolunda kalmasını sağlamak için pilotsuz bir yedek Soyuz başarıyla fırlatıldı.

Rubio, doğum günleri ve oğlunun üniversiteye gitmesi gibi dönüm noktalarında ailesinden uzakta olmanın zorluklarını dile getirdi, ancak karısını ve çocuklarını durumu iyi idare ettikleri için övdü. Kişisel zorluklara rağmen Rubio işine odaklandı ve durumu en iyi şekilde değerlendirdi.

Rubio'nun rekor kıran başarısı, onu Rus Mir uzay istasyonunda 437 gün 18 saat geçiren kozmonot Valery Polyakov'un belirlediği dünya rekoruna yaklaştırıyor. Rubio ve meslektaşlarının yerini alacak bir sonraki mürettebatta Oleg Kononenko, Nikolai Chub ve NASA astronotu Loral O'Hara yer alacak; Kononenko ve Chub, ISS'de bir yıl geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: Associated Press

By Robert Andrew

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