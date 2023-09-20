Astronot Frank Rubio Rekor Kıran Uzay Görevinden Sonra Dünya'ya Dönecek

ABD'nin uzayda kesintisiz olarak geçirilen en uzun süre rekorunu elinde bulunduran NASA astronotu Frank Rubio, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bir yıldan fazla süren görevini tamamlayarak 27 Eylül'de Dünya'ya dönecek. Rubio, iki Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin ile birlikte, Aralık 2022'de uzay istasyonuna kenetlenen bir Soyuz kapsülü olan eve dönüş yolculuğunda soğutucu sızıntısı nedeniyle başlangıçta alçak Dünya yörüngesinde mahsur kalmıştı.

Sorunu çözmek için hem NASA hem de Rus uzay ajansı Roscosmos, mürettebatın keşif gezisini altı ay daha uzattı. Sızdıran kapsülün, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında aşırı ısınma riski oluşturması nedeniyle mürettebatı eve getirmeye uygun olmadığını belirlediler. Sonuç olarak mürettebat, boş olarak gönderilen yedek Soyuz kapsülüyle Dünya'ya dönecek.

Rubio, uzayan uzay görevi boyunca ailesiyle düzenli iletişim halinde kaldı ve destek için mürettebatına güvendi. Ruh sağlığını korumak için iş ve dinlenme arasında bir denge kurmanın önemini vurguladı. Rubio'nun uzayda art arda toplam 371 gün süren misyonu, astronot Mark Vande Hei'nin 2021'de kırdığı önceki ABD rekorunu kırdı.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ve jeopolitik gerilimlere rağmen NASA ve Roscosmos, ISS'deki işbirlikçi çabalarına devam etti. Mürettebat, uzayan görevleriyle ilgili haberi iyi karşıladı ve NASA'nın uzay istasyonu program yöneticisi Joel Montalbano, ödül olarak dondurmayla uçma olasılığından şaka yollu bir şekilde bahsetti.

Tıp doktoru Rubio, kendisini bir yıldan fazla bir süre ailesinden uzak tutacağını bilseydi bu görevi kabul etmeyeceğini ifade etti. Ancak uzayda geçirdiği zamanın çoğunu yanma araştırmaları yürüterek, insan sağlığı çalışmalarına katılarak ve en sevdiği bilim deneyinin bir parçası olarak domatesleri uzaya yerleştirerek geçirdi.

Rubio'nun uzay istasyonundan ayrılışına tanıklık etmek için izleyiciler 27 Eylül'de ajansın web sitesinden NASA TV'yi izleyebilirler. Geminin uzay istasyonu iskelesinden sabah 3:51 ET'de ayrılması planlanıyor ve iniş sabah 6:XNUMX ET'den itibaren yayınlanacak. .

Kaynaklar: NASA, Mashable