NASA Astronot Frank Rubio ABD'nin En Uzun Uzay Uçuşu Rekorunu Kırdı

NASA astronotu Frank Rubio, ABD'nin şimdiye kadarki en uzun uzay uçuşu rekorunu kırarak tarih yazdı. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan Rubio, Pazartesi günü 355 günlük önceki rekoru aştı. Rubio, altı aylık rutin bir görev için ilk olarak geçen yılın Eylül ayında iki Rus kozmonotla birlikte ISS'ye geldi.

Ancak Soyuz kapsülleri uzay istasyonuna kenetlendiğinde soğutma sıvısı sızıntısı yaşadıktan sonra kalış süreleri beklenmedik bir şekilde uzatıldı. Sonuç olarak, üçlünün 27 Eylül'de yapılması planlanan Dünya'ya dönüşü, yalnızca dönüş yolculuğu için ISS'ye gönderilen yedek kapsül kullanılarak gerçekleştirilecek.

Rubio görevini tamamlayıp Dünya'ya indiğinde, Mark Vande Hei'nin kırdığı önceki rekoru geride bırakarak uzayda toplam 371 gün geçirmiş olacak. Vande Hei'nin tek uzay uçuşu rekoru 355 gündü. En uzun uzay uçuşuna ilişkin dünya rekorunun, 437'ların ortasında Mir uzay istasyonunda 1990 gün geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait olduğunu belirtmekte fayda var.

Rubio'nun başarısı, daha önce Twitter olarak bilinen X aracılığıyla iletilen bir mesajda Rubio'nun bağlılığına olan hayranlığını ifade eden NASA şefi Bill Nelson tarafından sıcak bir şekilde kabul edildi.

Rubio Dünya'ya dönmeye hazırlanırken, iki Rus ve bir Amerikalıdan oluşan yedek mürettebatın Cuma günü Kazakistan'dan yola çıkması planlanıyor ve ISS'de görevden ayrılan mürettebatın sorumluluklarını üstlenecek.

kaynaklar:

– NASA astronotu Frank Rubio, ABD uzay uçuşu süresi rekorunu kırdı (kaynak açıklanmadı)