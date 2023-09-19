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NASA Astronotu Tracy Caldwell Dyson, 2024 Uzay Görevinde Rus Mürettebata Katılacak

ByMafo Brescia

Eylül 19, 2023
NASA Astronotu Tracy Caldwell Dyson, 2024 Uzay Görevinde Rus Mürettebata Katılacak

NASA astronotu Tracy Caldwell Dyson'un, Mart 25'te fırlatılması planlanan MS-2024 Soyuz uzay aracı misyonunun mürettebatının bir parçası olduğu açıklandı. Bu, Dyson'ın yörüngeye üçüncü yolculuğu olacak ve ona Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy ve Belarus da katılacak. uzay uçuşu katılımcısı Marina Vasilevskaya. Görev altı ay sürecek ve Dyson 2024 sonbaharında Dünya'ya dönecek.

NASA ve Roscosmos arasındaki anlaşma, entegre ekiplere izin vererek Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bakım ve uzay yürüyüşleri için uygun şekilde eğitilmiş üyelerin bulunmasını sağlıyor. Ayrıca mürettebat uzay aracıyla ilgili herhangi bir sorun veya Dünya'ya erken dönüş gerektiren acil durumlar durumunda acil durum planları da sağlar.

Dyson'ın daha önceki uzay gezileri arasında 12 yılında Endeavour STS-118 uzay mekiğinde 2007 günlük bir görevin yanı sıra 174 yılında Expedition 23/24'te uçuş mühendisi olarak 2010 günlük bir görev yer alıyordu. Ayrıca 2010 yılında üç acil durum uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti. Arızalı bir pompa modülünü onarın.

Daha önce üç kez uzaya çıkan Novitskiy ve uzaya çıkan ilk Belaruslu olacak Vasilevskaya da MS-25 misyonunda yer alacak. Novitskiy yörüngede 531 gün geçirdi ve hatta 2021'de ISS'de "The Challenge" adlı Rus uzay filminin çekimlerinde yer aldı.

Farklı ülkelerden mürettebat üyelerinin dahil edilmesi, uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. NASA ve Roscosmos'un ortaklıklarını sürdürmesiyle misyon, ISS'de daha fazla bilimsel araştırma ve ilerlemeyi hedefliyor.

Kaynak: NASA, TASS

By Mafo Brescia

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