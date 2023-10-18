Ingenuity Helikopteri Mars'ta Yeni Yer Hızı Rekoru Kırdı

NASA'nın Ingenuity helikopteri, Mars yüzeyindeki son uçuşlarından birinde yeni bir yer hızı rekoru kırdı. Küçük helikopter, 22 saniye boyunca 10 mph (121 m/s) hıza ulaşarak, 17.8 saniyede 8 mph (124.18 m/s) olan önceki rekorunu geride bıraktı.

Ingenuity helikopteri, Mars'ta konuşlandırıldığından bu yana başka bir gezegende uçuşun sınırlarını zorluyor. Toplam 62 uçuş ve sayım devam ederken NASA, gelecekte daha da fazla rekorun kırılmasını bekliyor.

Ingenuity, 62. uçuşunda yatay olarak 880 feet mesafe kat etti ve maksimum 59 feet yüksekliğe ulaştı. Uçuş 121.1 saniye sürdü ve Kuzeydoğu yönünde gerçekleştirildi.

Ingenuity'nin birincil görevi, Mars yüzeyinin görüntülerini yakalamak ve bunları NASA merkezine geri göndermektir. Bu görüntüler daha sonra potansiyel bilimsel fırsatları belirlemek ve helikopterin arkadaşı Perseverance gezgini için uygun bir yolun haritasını çıkarmak için analiz ediliyor.

Ingenuity'nin Mars'taki çığır açan başarıları, havacılık ve uzay teknolojisindeki ilerlemeleri sergiliyor ve Kızıl Gezegende gelecekteki keşiflerin önünü açıyor. NASA, her uçuşta Mars'ı ve onun yaşamı destekleme potansiyelini anlamamıza katkıda bulunan değerli veriler ve bilgiler topluyor.

kaynaklar:

– NASA'nın Yaratıcılık Uçuş Günlüğü

– İmaj Kredisi: NASA