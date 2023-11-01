Yeni Makale: NASA Astronotları Bakım Çalışması İçin İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, bakım çalışmaları için Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında ilk uzay yürüyüşlerine çıkarak bugün tarih yazdı. Bu dönüm noktası niteliğindeki an, bu yıl ISS'de gerçekleştirilen 12. uzay yürüyüşünü temsil ediyor ve yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

Uzay yürüyüşü sırasında astronotlar radyo iletişim donanımlarını çıkaracak ve ISS'nin güneş panellerinin Güneş'i takip etmesini sağlayan donanımları değiştirecekler. Bu hayati bakım çalışması, yörüngedeki laboratuvarın sürekli işleyişini ve verimliliğini sağlar.

Hem Jasmin Moghbeli hem de Loral O'Hara, bu yılın Eylül ayında başlayan Expedition 70'in üyeleri. Uzay yürüyüşünden önce astronotlar, sağlıklarından ve ellerindeki göreve hazır olduklarından emin olmak için standart tıbbi muayenelere tabi tutuldu. Ateş, kan basıncı, nabız ve solunum kontrollerini gerçekleştiren astronot arkadaşı Mogensen onlara yardım etti.

Uzay yürüyüşünü canlı izlemek için izleyiciler NASA TV'yi veya NASA YouTube kanalını izleyebilir. Yayın Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler için sabah 6'da başlayacak, Hindistan'daki izleyiciler ise NASA'nın YouTube kanalından Hindistan Standart Saati ile öğleden sonra 30'te olayı izleyebilecek.

Bu uzay yürüyüşü yalnızca astronotlar için önemli bir dönüm noktası anlamına gelmekle kalmıyor, aynı zamanda NASA'nın ISS'nin işlevselliğini sürdürmek ve geliştirmek için devam eden bağlılığını ve bağlılığını da vurguluyor. Uzayın derinliklerini keşfetmeye devam ettikçe, bu tür bakım çalışmaları gelecekteki görevlerin başarısının ve insanlı uzay araştırmalarının sürekli ilerlemesinin sağlanması açısından hayati önem taşıyor.

SSS:

Soru: Astronotlar neden uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyorlar?

C: Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda, radyo iletişim donanımının çıkarılması ve güneş paneli takibi için donanımın değiştirilmesi de dahil olmak üzere bakım çalışmalarını yürütmek için uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyorlar.

Soru: Uzay yürüyüşü ne kadar sürecek?

C: Uzay yürüyüşünün yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

S: Uzay yürüyüşünü nerede izleyebilirim?

C: İzleyiciler, uzay yürüyüşünün canlı yayınını izlemek için NASA TV'yi veya NASA YouTube kanalını açabilirler.

Soru: Bu uzay yürüyüşünün önemi nedir?

C: Bu uzay yürüyüşü hem astronotlar için bir ilki işaret ediyor hem de NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonunun işlevselliğini sürdürme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.